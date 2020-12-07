紀事報：李孟賢若在世 貪腐案可能也會查他
舊金山紀事報（Chronicle）報導，已故前舊金山華裔市長李孟賢（Ed Lee）的「代號」多次出現在涉貪官員凱利（Harlan Kelly）和商人黃永樂（Walter Wong）的私人簡訊中，啟人疑竇。
紀事報指出，舊金山貪腐案最主要的兩名涉案人，前水利局總經理凱利和前工務局長奴魯（Mohammed Nuru）當年都是由李孟賢所任命，黃永樂也是李孟賢多年好友。訴訟書表示，黃永樂透過私人簡訊與凱利討論多項開發案，部分開發案也是黃永樂、凱利和李孟賢多次會商的主題。黃永樂與凱利在簡訊中以代號「35」稱李孟賢，因為「E」在鍵盤上是按鍵「3」，「L」在鍵盤上是按鍵「5」。
訴訟書表示，2014年3月4日，黃永樂傳簡訊給凱利說：「剛和市長吃過早餐，請打電話給我，很多開發商抱怨你的部門。」
兩天後，黃永樂再傳簡訊給凱利，要求他幫忙協助核發Masonic Auditorium一項工程的執照。黃在簡訊中說：「你是否已經找人幫忙核發1111 California, p/a # 201008199171的執照？『35』對這項工程很關心。」凱利回答：「是的，已經找人幫忙了。」這是李孟賢的代號首次明確出現在兩人的簡訊中，後來又陸續出現多次，內容都與開發案有關。
紀事報表示，如果李孟賢還在世，這些簡訊內容足以將他列為調查對象。前聯邦檢察官，現為執業律師的布雷斯（Tony Brass）說：「毫無疑問，如果李孟賢還健在，一定會被檢方約談。雖然沒有足夠證據可以起訴李孟賢，但如果我是檢察官，我會對他開出調查性質的大陪審團傳票。」
上一則
未遵守檢測規定 聖他克拉拉多家醫院遭罰
下一則
FB留言