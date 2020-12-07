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紀事報：李孟賢若在世 貪腐案可能也會查他

編譯組／舊金山6日電
訴訟書指出，涉貪官員凱利與商人黃永樂的簡訊多次出現前舊金山市長李孟賢的代號。（Getty Images）
訴訟書指出，涉貪官員凱利與商人黃永樂的簡訊多次出現前舊金山市長李孟賢的代號。（Getty Images）

舊金山紀事報（Chronicle）報導，已故前舊金山華裔市長李孟賢（Ed Lee）的「代號」多次出現在涉貪官員凱利（Harlan Kelly）和商人黃永樂（Walter Wong）的私人簡訊中，啟人疑竇。

紀事報指出，舊金山貪腐案最主要的兩名涉案人，前水利局總經理凱利和前工務局長奴魯（Mohammed Nuru）當年都是由李孟賢所任命，黃永樂也是李孟賢多年好友。訴訟書表示，黃永樂透過私人簡訊與凱利討論多項開發案，部分開發案也是黃永樂、凱利和李孟賢多次會商的主題。黃永樂與凱利在簡訊中以代號「35」稱李孟賢，因為「E」在鍵盤上是按鍵「3」，「L」在鍵盤上是按鍵「5」。

訴訟書表示，2014年3月4日，黃永樂傳簡訊給凱利說：「剛和市長吃過早餐，請打電話給我，很多開發商抱怨你的部門。」

兩天後，黃永樂再傳簡訊給凱利，要求他幫忙協助核發Masonic Auditorium一項工程的執照。黃在簡訊中說：「你是否已經找人幫忙核發1111 California, p/a # 201008199171的執照？『35』對這項工程很關心。」凱利回答：「是的，已經找人幫忙了。」這是李孟賢的代號首次明確出現在兩人的簡訊中，後來又陸續出現多次，內容都與開發案有關。

紀事報表示，如果李孟賢還在世，這些簡訊內容足以將他列為調查對象。前聯邦檢察官，現為執業律師的布雷斯（Tony Brass）說：「毫無疑問，如果李孟賢還健在，一定會被檢方約談。雖然沒有足夠證據可以起訴李孟賢，但如果我是檢察官，我會對他開出調查性質的大陪審團傳票。」

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