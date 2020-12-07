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加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

加州居家令前最後一天 華裔感嘆：跑4趟才搶到衛生紙

記者劉先進／列治文市報導
居家令即將實施。東灣列治文的大華超市門口，要求市民存放攜帶的可循環使用塑膠袋，防控措施升級。（記者劉先進／攝影）
居家令即將實施。東灣列治文的大華超市門口，要求市民存放攜帶的可循環使用塑膠袋，防控措施升級。（記者劉先進／攝影）

新冠疫情肆虐，灣區數個縣6日晚上實施新的「居家令」（Stay Home Order）。其中舊金山、康曲柯士達縣和聖他克拉拉縣在6日晚10時實施，阿拉米達縣7日凌晨12時1分實施，馬連縣8日中午執行。

6日是周日，但記者走訪發現，東灣數個超市人流並未暴增。華人顧客Leo表示，最近到Costco逛了四次，才僥倖搶到一箱衛生紙，也算是當天最大的收穫。

6日中午12時許，在東灣列治文的大華超市，記者發現，人流並未出現猛增的情況。不過，工作人員非常細心，防控措施升級。看到市民準備帶著可循環使用的塑膠袋或環保布袋進入購物，都要求顧客將其存放在門口的籃子中。避免袋子無意中攜帶病毒。超市內部，華人常見的大米等食品，備貨充足，並未出現半年前搶購一空的情況。

在東灣一家 Costco超市內，客流量也未明顯增長。不過，卻罕見的出現了便宜的衛生紙，不少市民上前購買。華人Leo表示，如今所有超市中最搶手是衛生紙。最近10多天，他連續轉了Costco超市四次，前三次空手而歸，直到6日當天才搶購到一箱子衛生紙，「今天運氣不錯，搶到衛生紙就是最大收穫。」 

大華超市北加州市場推廣部副總裁周振強( Teddy Chow )表示，在疫情期間，大華各分店就嚴格執行所在縣的要求，比如戴口罩、保持社交距離，定期消毒，在收銀台安裝隔離擋板，保護員工。若市民進入超市前沒戴口罩，工作人員也會附送一個。新的居家令前，各縣就要求超市要空置人流量，比如最高容量不超50%。在平常工作日，人流較少。到了周末，購物民眾增加，超市就會派員工站在門口核對人數。

周振強說，灣區頒新居家令後，最近幾天到一些分店超市購物的人群增加，可能是市民希望多買點東西存起來，超市不得不每天派員工清點人數，控制人流，「店內人數符合規定，但超市外面排隊的人就多了起來。」

周振強說，疫情爆發初期，市民有些恐慌，不斷囤積物品。但此次新的居家令將執行，雖然市民購物儲存食物，卻相對理性，「疫情期間，超市的冷凍食品需求量大，比如餃子、凍肉、冷凍海鮮等，我們貨物存得多，華人常用的大米等產品，也備貨充足。」

超市的衛生紙，再次成為搶手貨。（記者劉先進／攝影）
超市的衛生紙，再次成為搶手貨。（記者劉先進／攝影）

疫情 華人 Costco

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