再度被迫關門 加州灣區小商家怒批：政府趕盡殺絕

新居家令規定，餐館不能開放進餐，包括店內和店外，只准外賣；另外理髮店、美容院和電影院等都要全關。(Getty Images)

灣區 很多小商家勉強撐過3月中開始實施的居家避疫令，但現在灣區五個主要縣(包括舊金山 、聖他克拉拉、阿拉米達和康曲柯士達)再度實施新居家令，餐館、理髮店和美容院等又要再度關門。

不少商家都擔心，這次可能難以撐得過去；商戶發愁又發怒，對政府的措施破口大罵。

●「原本60名員工，之後剩下6人，現在只剩我1人。」

新成立的舊金山小商業聯盟成員考克茲(Rory Cox)說：「我走訪每一家小商家，一家比一家淒慘。例如有商戶說，原來有60名員工，之後只剩下6人，現在更只剩下我自己一人。」

考克茲說：「小商戶都覺得他們是這個城市的骨幹，但是政府卻對小商戶趕盡殺絕，政府將我們撕裂，將這個城市的靈魂撕開。」

●「做足防疫措施，政府一聲令下，一切都白費了。」

在東灣擁有三家理髮店的柏格(Don Berger)說，他感到最不公平的是，他已做足了一些防疫措施，包括投資買設備，進行消毒，要員工和客人戴口罩，保持安全距離，但一切都白費，政府一聲令下，所有理髮店都得關門。

屋崙的詹姆斯(Michelle James)一聽到她的美容院又要關門，立即流下眼淚，因為她的美容院重開只五周，現在又要關門；她說：「我們戴口罩，量體溫，政府讓我們做的，我們全做了；我不明白，為什麼這還不夠。我們真的很慘。」

小商家要求政府拿出「傳播病毒」的證據，但紐森和州衛生廳長加利被記者問到證據時，都沒有正面回答。

●「政府只說餐館堂食造成感染，都又拿不出證據。」

3日那天，紐森在記者會上被兩名記者問到，有什麼證據說餐館堂食造成病毒傳播，紐森兩次都無法回答，而且拿不出證據。

在屋崙擁有兩家餐館的洛卡爾(Brotzeit Lokal) 說，政府只說餐館堂食造成感染，但實際上，無論是堂食或店外進餐，政府都沒有證據。

理髮店和電影院 的東主也有相同的投訴，都說政府沒有提出任何證據，證明理髮店和電院造成感染；北加州最大連鎖電影院Cinema West的東主柯基爾(Dave Corkill) 憤怒地說，全美和全球都沒有公布過電影院造成傳播感染的病例，政府憑什麼要關閉電影院？