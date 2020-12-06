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金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

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周日起實施居家令 加州灣區開始搶購囤物

編譯組／美聯社舊金山5日電
舊金山的居家避疫告示。(Getty Images)
舊金山的居家避疫告示。(Getty Images)

加州衛生廳5日宣布，南加和中谷兩個分區，因為加護病房的病床使用率超過85%(即剩餘病床少於15%)，因此由本周日晚上起實施新的居家避疫令；南加和中谷兩大地區占了全加州4000萬人口的一半。

另外，灣區的五個縣(舊金山、聖他克拉拉、阿拉米達、康曲柯士達和馬連)已率先在4日宣布，將由本周日起實施新居家令。

●搶麵包搶雞蛋 還搶理髮

受到新居家令的消息影響，灣區不少民眾5日開始湧到超市，開始搶購和囤積。舊金山居民杜蘭蘇(Michael Duranceau)5日早早出動，到市場搶購，他對灣區ABC電視台說：「舊金山周日起實施新規定，我要在這天之前多購些基本食物和用品，例如麵包和雞蛋。」杜蘭蘇接受訪問時，手裡拿著一個大大的購物袋，購物袋裡有兩條法式長棍麵包。

除了超市，舊金山也有不少人趕到理髮店，並且在店外排隊，因為按新居家令規定，理髮店要關門，所以人人都搶著在周日關門前去剪髮，因為現在不剪，理髮店至少會關門四周，才會重開。

紐森州長是在3日頒布的新居家避疫令，這項新居家令與3月時的居家避疫令差不多，但目前灣區和加州的疫情卻比3月時嚴重得多。截至4日，加州的累計確診病例已突破130萬，全美最高，4日這天全加州的單日新增確診達2萬5068例，也創下新高。

紐森將全加州分為五大區(南加、北加、灣區、大沙加緬度和聖荷昆谷)，每個分區的加護病房病床只要使用率超過85%(空位少於15%)，就必須實施新居家令；新居家令一旦實施，餐館不能再開(包括店內和店外進餐)，只准外賣；理髮店、美容院、電影院、健身房、博物館和遊樂場也都要關門；只要在住家外，人人都要戴口罩；除了自己家人，不得與其他家庭的人聚會。

加州 灣區 舊金山

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