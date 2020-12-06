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金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

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金山周日起實施新居家令 禁止戶外用餐 重擊華埠餐飲業

記者黃少華／舊金山報導
華埠都板街在這個周末異常冷清。（記者黃少華／攝影）
華埠都板街在這個周末異常冷清。（記者黃少華／攝影）

新冠疫情日漸嚴峻，舊金山將從12月6日（周日）開始實施新的「居家令」（Stay Home Order），直至明年1月4日。新居家令使得餐飲業繼上個月取消短暫恢復的堂食之後，再被取消戶外用餐業務，僅保留外賣業務，迫使餐飲業經營重回3月中旬的艱難境況。

5日和6日是新的「居家令」實施前，都板街最後一個「周末步行街」周末，整條街上明顯冷清了許多。不過，也有一些年輕人利用最後一個可以在戶外用餐的機會前往消費，只是失去了前段時間疫情相對改善時的熱鬧景象。

「一夜回到解放前」，華埠的餐飲業者紛紛對生存前景感到異常擔憂。

康年海鮮酒家即將暫停戶外用餐而只保留外賣業務。（記者黃少華／攝影）
康年海鮮酒家即將暫停戶外用餐而只保留外賣業務。（記者黃少華／攝影）

康年海鮮酒家東主李彪表示，難得可以恢復戶外用餐一段時間，效果也不錯，本來希望可以繼續經營下去。然而，為了遏制疫情蔓延，他也只好接受暫停戶外用餐。他不能肯定單純依靠外賣業務，餐館的經營效果如何。實在不行，他也只能考慮暫停營業。他表示，即使業主肯降租，但餐館鮮有生意，也難以為繼。因此，他希望市府大力支援，幫助餐飲業度過寒冬。

一群年輕人在寶漢海鮮館戶外用餐。（記者黃少華／攝影）
一群年輕人在寶漢海鮮館戶外用餐。（記者黃少華／攝影）

寶漢海鮮館負責人岑小姐認為，戶外用餐其實能吸引到一些遊客，以及部分在附近工作的人利用午休時間外出用餐，也能通過保持社交距離來保障顧客安全，效果還不錯。如果只能保留外賣業務，營收必然大幅減少。餐館可能將入不敷出，她要考慮是否繼續經營下去，而一旦停業也會導致員工失業。她呼籲市府給予必要的援助，幫助掙扎中的餐飲業。

市德頓街「地鐵站」奶茶店東主劉小姐說，她本已計畫申請經營戶外用餐。不料市府因疫情惡化而突然取消戶外用餐業務。僅僅經營外賣業務，生意將會相當冷淡。她認為，既然要實施「居家令」，市府應像其它一些國家一樣嚴格控制人員進出和流動，迅速控制疫情。如果公眾仍可正常外出流動，疫情將無法有效改善，而不斷的惡性循環將讓小商業逐步消亡。

疫情 地鐵站 營收

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