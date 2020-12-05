金山灣區多縣實施居家令 持續至明年 多類商業全面叫停

戶外用餐將在周一開始被禁止。（記者李晗 / 攝影）

隨著確診、入院人數持續惡化，灣區疫情 進入「凜冬」。州長紐森（Gavin Newsom）之前宣布會視疫情來決定是否回歸居家令狀態，未等州長決定，灣區多縣提前行動，主動宣布將採取收緊的防疫措施，全面進入戒備狀態。最新頒布的「居家令」（Stay home order），也將會一直持續至明年1月4日。

參與收緊行動的地區包括舊金山、南灣聖他克拉拉、東灣阿拉米達、康縣以及柏克萊市，以及北灣馬連。中半島聖馬刁縣沒有參與到本次的聯合收緊中來。

居家令將從12月6日（周日）晚上10時開始。生效之後，許多類別的商業均要停止營業，或者縮減可以容納的顧客人數。

具體而言，理髮店、美甲店、按摩店等個人服務類商業，無論是室內還是室外，全部都要停止營業；戶外用餐全部禁止，餐廳只能做外賣生意；博物館（戶外）、室內健身 房、戶外操場活動、汽車影院、露天的旅遊巴士全部要停止。

與3月、4月時不同，本次的居家令下，零售業不用全部關門，但是必須要限制人流，從原本的人數上限的25%降低至20%。原本超市的人數可以達到50%，現在也一樣只能到20%。酒店也可以營業，但是只能接待必要行業員工。戶外健身房、高爾夫球等可以繼續開放。

戶外聚會方面，最多只能是同一個家庭的聚會，人數不得超過12人。換言之，所有多人家庭類型的聚會均不得舉行。

此前州長紐森曾經宣佈會按照住院率等疫情的數字來決定是否回歸居家令狀態。但是灣區多縣提前採取行動，對抗可能爆表的醫院負荷。

布里德表示最新的居家令關乎拯救人命，希望大家一起嚴陣以待。（視頻截圖）

舊金山市長布里德（London Breed）說，希望大家都能夠嚴陣以待，因為這些措施都是關乎拯救人命，確保醫院的床位足夠。布里德也再次回應自己參與華人生日飯局的事情，表示自己作為官員應該要帶頭做的更好。

此外，布里德也提到疫苗的好消息，表示雖然第一批到的疫苗數量很少，但是最快將會在本月內就可以開始接種。她形容已經看到疫情結束的曙光，但是仍然要大家齊心度過最後難關。

新的居家令實施之後，搭配原本已經在實行的「宵禁」令，整個12月料將進入「居家過冬」的戒備狀態，所有類型的多家庭的聚會，幾乎都要停止。因為居家令將持續到明年1月4日，涵蓋了整一個耶誕和新年假期，因此假期的所有活動也都將要取消，料將重創本地經濟。