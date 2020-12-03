金山前水利局長遊中港10天 全由黃永樂買單細節曝光

遭起訴的前水利局長凱利，透過代表律師強調旅遊行程都是自己付的錢。（本報檔案照片）

舊金山 市政府的腐敗案持續擴大。其中兩位遭到聯邦司法部 起訴的局長，都被指曾前往中國 或者香港旅遊，不用自己買單，這也成為司法部提告的腐敗證據。

最新落馬的舊金山水利局長哈林凱利（Harlan Kelly），一家五人（凱利夫婦、岳母、兩個小孩）曾經在2016年3月底至4月初在香港和中國內地旅遊。司法部的起訴書中也曝光了香港行程買單的大量細節，其中包括機票、酒店、餐飲、購物方方面面，而幫凱利一家買單的，正是已經在腐敗案中認罪的華裔商人黃永樂（Walter Wong）。

根據起訴書公布的調查，凱利一家的旅遊在2016年3月24日乘飛機前往香港，4月2日晚間回到舊金山，此次行程前後共計有十天。

機票的購買方面，黃永樂向司法部供認，會先讓官員們自行購買機票，然後自己再給回他們現金，以避免留下證據。司法部的確查到凱利的銀行卡帳戶上有購買機票1706元，隨後在行程結束之後的數周，4月29日，凱利的帳戶上突然存入了1800元的現金。

酒店方面，他們當時居住在Mira Hotel，凱利夫婦一個房間，兩個小孩和凱利岳母一個房間，黃永樂自己一個房間。3月30日結帳的時候，黃永樂刷卡花費2011美元，凱利岳母刷卡支付1390美元。司法部預計黃永樂替凱利夫婦的房間付了錢，而凱利岳母和小朋友的房間花費則是自付。

另外黃永樂也花了上千美元在餐飲（Harbourside餐廳）、珠寶（周大福）的消費上。他形容這樣的買東西消費，是和官員們海外旅行的「標準操作」（standard practice）。另一位落馬的金山工務局長諾魯（Mohammed Nuru）此前也被指被包辦了中國的旅遊。

4月2日回到舊金山後，凱利也曾經發短信給黃永樂表示感謝，認為這是他最棒的一次家庭旅行。這個短信也成為司法部的證據之一。

哈林凱利的律師代表Brian Getz嚴詞否認黃永樂買單的細節，強調中國旅遊的錢都是凱利自己付的。

★給白蘭大筆錢

另外一個與錢相關的部分，則與已故舊金山僑領白蘭（Rose Pak）有關。哈林凱利的妻子，舊金山市行政官娜奧米凱利（Naomi Kelly）在受調查時提到，那一趟行程中他們拜訪了白蘭，並且給了白蘭很多的錢。當時白蘭正在廣州南方醫院治病。

娜奧米凱利也曾經在受調查時說，自己支付了黃永樂大量的錢，但是那段時間凱利一家的銀行戶口中取出的現金是900元，在港澳地區刷卡的消費只有130元。

司法部的起訴書中並未提及太多凱里一家的中國內地和澳門的行程，大多都是香港的行程和消費細節，只是簡單提到凱利一家在中國的時候，主要是使用微信作為通信工具，同時提及他們拜會在廣州的白蘭。如果3月30日雙方在Mira酒店買單離開，那麼可能前往中國內地的行程就是3月30日、31日、4月1日和2日之間。