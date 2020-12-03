我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

金山前水利局長遊中港10天 全由黃永樂買單細節曝光

記者李晗╱舊金山報導
遭起訴的前水利局長凱利，透過代表律師強調旅遊行程都是自己付的錢。（本報檔案照片）
遭起訴的前水利局長凱利，透過代表律師強調旅遊行程都是自己付的錢。（本報檔案照片）

舊金山市政府的腐敗案持續擴大。其中兩位遭到聯邦司法部起訴的局長，都被指曾前往中國或者香港旅遊，不用自己買單，這也成為司法部提告的腐敗證據。

最新落馬的舊金山水利局長哈林凱利（Harlan Kelly），一家五人（凱利夫婦、岳母、兩個小孩）曾經在2016年3月底至4月初在香港和中國內地旅遊。司法部的起訴書中也曝光了香港行程買單的大量細節，其中包括機票、酒店、餐飲、購物方方面面，而幫凱利一家買單的，正是已經在腐敗案中認罪的華裔商人黃永樂（Walter Wong）。

根據起訴書公布的調查，凱利一家的旅遊在2016年3月24日乘飛機前往香港，4月2日晚間回到舊金山，此次行程前後共計有十天。

機票的購買方面，黃永樂向司法部供認，會先讓官員們自行購買機票，然後自己再給回他們現金，以避免留下證據。司法部的確查到凱利的銀行卡帳戶上有購買機票1706元，隨後在行程結束之後的數周，4月29日，凱利的帳戶上突然存入了1800元的現金。

酒店方面，他們當時居住在Mira Hotel，凱利夫婦一個房間，兩個小孩和凱利岳母一個房間，黃永樂自己一個房間。3月30日結帳的時候，黃永樂刷卡花費2011美元，凱利岳母刷卡支付1390美元。司法部預計黃永樂替凱利夫婦的房間付了錢，而凱利岳母和小朋友的房間花費則是自付。

另外黃永樂也花了上千美元在餐飲（Harbourside餐廳）、珠寶（周大福）的消費上。他形容這樣的買東西消費，是和官員們海外旅行的「標準操作」（standard practice）。另一位落馬的金山工務局長諾魯（Mohammed Nuru）此前也被指被包辦了中國的旅遊。

4月2日回到舊金山後，凱利也曾經發短信給黃永樂表示感謝，認為這是他最棒的一次家庭旅行。這個短信也成為司法部的證據之一。

哈林凱利的律師代表Brian Getz嚴詞否認黃永樂買單的細節，強調中國旅遊的錢都是凱利自己付的。

★給白蘭大筆錢

另外一個與錢相關的部分，則與已故舊金山僑領白蘭（Rose Pak）有關。哈林凱利的妻子，舊金山市行政官娜奧米凱利（Naomi Kelly）在受調查時提到，那一趟行程中他們拜訪了白蘭，並且給了白蘭很多的錢。當時白蘭正在廣州南方醫院治病。

娜奧米凱利也曾經在受調查時說，自己支付了黃永樂大量的錢，但是那段時間凱利一家的銀行戶口中取出的現金是900元，在港澳地區刷卡的消費只有130元。

司法部的起訴書中並未提及太多凱里一家的中國內地和澳門的行程，大多都是香港的行程和消費細節，只是簡單提到凱利一家在中國的時候，主要是使用微信作為通信工具，同時提及他們拜會在廣州的白蘭。如果3月30日雙方在Mira酒店買單離開，那麼可能前往中國內地的行程就是3月30日、31日、4月1日和2日之間。

司法部 中國 舊金山

上一則

金山奧克蘭華埠山東館員工染疫亡？東主斥：謠言

延伸閱讀

金山市府腐敗案發酵 布里德審視涉案行政官去留

金山市府腐敗案發酵 布里德審視涉案行政官去留
奴魯案扯出案中案 SFPUC總經理爆收受黃永樂賄賂

奴魯案扯出案中案 SFPUC總經理爆收受黃永樂賄賂
川普前幕僚長說重話：拒絕交接 太瘋狂了 傷害國安

川普前幕僚長說重話：拒絕交接 太瘋狂了 傷害國安

華為副總裁凱利深圳猝死 網友聯想海伍德事件

華為副總裁凱利深圳猝死 網友聯想海伍德事件
華為副總裁深圳猝死 享年55歲

華為副總裁深圳猝死 享年55歲
前妻買凶 華盛頓州華男身中9槍大難不死

前妻買凶 華盛頓州華男身中9槍大難不死

熱門新聞

謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

2020-11-30 02:17
謝家華英年早逝，「Zappos」網站換上黑白照片哀悼紀念。（取自官網）

父憶謝家華：兒時太浩湖滑雪 不怕摔展現驚人毅力

2020-11-30 01:00
謝家華父親謝傳剛曾在2011年時，幫兒子將英文自傳故事翻譯成中文並在台灣銷售，書名為「想好了就豁出去」。（翻攝書籍）

謝家華猝逝 灣區人惋惜 父：他的善良與慷慨 影響無數人

2020-11-29 02:11
川普競選總統連任敗給白登，卻一直拒絕認輸，還多次說選舉存在大規模舞弊。（視頻截圖）

川普拒認輸 共和黨沉默 柏克萊學者嘆：懦弱

2020-11-28 16:39
替加州4000萬人口在數月內施打新冠疫苗，是一項「不可能的任務」。（Getty Images）

加州新冠疫苗接種 面臨4大挑戰

2020-11-30 01:10
輝瑞(Pfizer)24日表示，將在疫苗獲聯邦食藥局通過後，發出首批640萬劑的疫苗，因此獲得優先使用的人12月就可接種。(Getty Images)

舊金山這家醫院 獲全球首批輝瑞疫苗

2020-11-27 00:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
早就傳播？美民眾去年12月或已感染新冠病毒

早就傳播？美民眾去年12月或已感染新冠病毒
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點