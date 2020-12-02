金山奧克蘭華埠山東館員工染疫亡？東主斥：謠言

屋崙華埠山東館東主Charles Hung說，確有一員工感染，但並無人死亡，已進行消毒和清潔。（記者劉先進／攝影）

最近，微信 群盛傳屋崙華埠 10街的山東館餐廳，有廚房員工感染新冠肺炎死亡，且另有一人確診。山東館東主Charles Hung 2日表示，確有一員工感染、在家隔離，但有人致死是徹頭徹尾的謠言。出事後，他就決定暫停營業一個月，1月5日重開。餐廳嚴格按照衛生局指引清掃、消毒，鼓勵員工檢測 並自我隔離，目前出來的檢測報告中，並無其他員工染疫。「謠言中傷太可怕，這幾天我都睡不著覺，這是開業30年最煎熬的時刻。」

華人商戶：聽說廚師染疫亡

微信群消息說，「山東館有病例，一個大廚周五（11月27日）住院，周日人就沒了，據說咳了一個多星期，那個老闆還騙說是無症狀。」

一位不願透露姓名的華埠商戶說，他得知的消息是，有廚師感染死亡，還有一個50多歲員工確診。廚師在有症狀後，東主讓他吃退燒藥，繼續上班。一直到頂不住了才去治病，(11月)29日死亡。「即使有人確診，東主還想封鎖消息。(12月)1日我還見到餐廳有員工沒戴口罩走動。」

他說：「這時該在家中隔離休息，避免傳染。餐廳有員工還到附近理髮店剪髮，剪完了才告訴東主感染的事情，把東主嚇得不輕。」

永旺商場理髮店東主Elaine說，網傳餐館染疫的事情，在華埠傳得沸沸揚揚。考慮到商場和山東館共用洗手間，所以很擔心，是否嚴格消毒，杜絕傳染，「因為此次疫情事件，本來就不好的理髮店生意，現在更差了。」

餐廳東主：沒人死 僅1人感染

山東館在Yelp上評分四星，平時常排長隊。Charles說，有人感染致死是無稽之談，確診員工在隔離中，恢復得不錯。自爆發疫情來，他就要求員工戴口罩、測體溫。11月25日當天，有人報告，說一名50多歲在後廚打雜的員工輕微咳嗽。他重點監控，每隔數小時對其測體溫。26日鼓勵該員工去檢測。

27日早上，員工請假一天。到27日晚上8時許，員工太太電話說，先生確診陽性。「我馬上決定立即關門，並召集員工開會，討論暫停營業。按衛生局指引，想停業兩周，但考慮到每年聖誕節休息兩周，不可能停兩周後開幾天再停運。所以將停業時間延長到一個月，1月5日開門。」

Charles表示，確診員工是餐廳唯一坐公交車上班的人，可能增大感染風險。其他人都是走路或有人接送上下班。

事後檢測消毒 未封消息

Charles說，當天晚上，他就對餐廳大清掃，在11月28、29日繼續清理不用的食品，30日對餐廳和旁邊永旺商場的共用洗手間進行消毒。並鼓勵員工做測試，自我隔離兩周。截止12月2日，有9人檢測，4人報告出來，包括他自己在內，全為陰性。

是否有員工沒戴口罩外出？他予以否認。「員工一直遵守規則，戴口罩保護好自己。整個華埠，有幾人不戴口罩？至於說我為了賺錢，讓人帶病上班，是胡亂推測。碰到有人生病，都建議立即休息。叫人染疫上班、增大傳播幾率，甚至會導致停業，跟自己賭博，對餐廳有什麼好處？」

Charles表示，出事後也讓所在大廈經理發布消息，並未封鎖。門口貼的停業通知，沒提及感染，是不想增大社區恐慌。