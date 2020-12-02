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金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

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金山灣區出現新一波疫情裁員潮 總數超過2000人

編譯組／灣區2日電
屋崙Claremont飯店是灣區這波裁員潮中，裁員人數最多的企業。（取自Google地圖）
屋崙Claremont飯店是灣區這波裁員潮中，裁員人數最多的企業。（取自Google地圖）

為了對抗新冠疫情加州和各地方政府開始實施新一輪商業關閉措施，迫使灣區許多公司重新提出大規模裁員計畫。

根據加州就業發展局（Employment Development Department，簡稱EDD）11月公布的企業裁員申請通知，包括飯店、賭場、人力公司、YMCA、航空公司、機場服務公司、度假村、俱樂部、辦公室共享公司、餐飲業、棒球隊在內許許多多公司，都已提出裁員計畫，裁員總數超過2000人，一些先前被迫放無薪假的勞工，也被列入這波裁員計畫中。

文件顯示，在灣區這波裁員潮中，裁員人數最多的是屋崙的Claremont飯店。

Claremont飯店隸屬Fairmont飯店集團，東主扎拉特（Jose Zarate）在11月12日向EDD提出的裁員計畫書中說：「出人意料和急速的經濟衰退，不是我們所能控制的，它們導致飯店停止營業，使我們不得不一再裁員。」

扎拉特還表示，聯邦、加州和地方政府緩慢且分級的商業重開與關閉規定，也是飯店停業和裁員背後的原因之一。Claremont飯店的裁員通知書指出，他們的裁員行動已從9月中旬開始，將持續六個月。

蒙洛公園市的Nia飯店也提出裁員132人的計畫，人力資源總監艾斯卡蘭特席瓦（Monica Escalante-Silva）說：「我們原本希望能召回許多放無薪假的員工，但計畫難以配合變化，這些放無薪假的員工將被永久裁員。」

金門國家公園保護區（Golden Gate National Parks Conservancy）也在這波裁員行列之中，他們表示，旅遊業因為全球新冠疫情遭受重創，公園深受影響，營收劇減，不得不進行裁員。

裁員 加州 疫情

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