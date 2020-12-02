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黑色里程碑！金山灣區新冠染疫破2000死

編譯組／灣區2日電
全美2日的染疫住院人數突破10萬人，圖為一家醫院中的染疫死亡者。(Getty Images)
全美2日的染疫住院人數突破10萬人，圖為一家醫院中的染疫死亡者。(Getty Images)

據聖荷西信使報的統計，灣區的疫症死亡人數1日突破2000人，經歷一個黑色里程碑；衛生官員預計，感恩節所造的新疫情，將在一周半之內反映出來，屆時的確診病例、住院和死亡人數還會再增加。

加州1日的共112人死亡，最多人病歿的是洛杉磯縣的45人，其次是聖地牙哥縣的22人，但灣區也有11人死亡，包括聖他克拉拉縣6人病歿，阿拉米達縣4人和納巴縣1人。矽谷所在的聖他克拉拉縣，自疫情爆發以來，已總共520人死亡；阿拉米達縣則死了486人，聖縣和阿縣名列加州因疫死亡人數最多的前10個縣。

全加州截至1日的死亡人數已逼近2萬，達1萬9408人，過去一周平均每天死64人，比兩周前增加了53%。全美1日死亡超過2600人，使全美累計死亡人數已達27萬。

全美住院數 單日破10萬人

全美2日的染疫住院人數突破10萬人，這是自疫情爆發以來最高，比暑假時的最高峰的6萬人，增加了40%。

加州和灣區的住院人數也正在狂飆，使衛生官員擔心不已，因為預計感恩節的旅遊和聚會將導致新一波的疫情上升，確診病例、住院和死亡人數都會增加。

加州1日新增450人住院，這是單日新增任院人數的新高，使這天全加州的住院人數增至8240人，比暑假時的高峰增加了15%。

在灣區，1日總共900人住院，這也是自疫情爆發以來的最高點，比今年暑假時的最高點增加了8%，等於10萬人中就有11人住院。

矽谷所在的聖他克拉拉縣，1日有291人住院，等於每10萬中就有15人住院，在灣區各縣中最高，比兩周前增加了90%，全縣90%的病床都住滿，已經接近負荷的頂點。縣內的加護病房，1日共有87人，全縣加護病房病位只剩下44個空缺。

在東灣的阿拉米達縣，1日共有188人住院，過去兩周增加了111%，雖然仍然比暑假高峰時差12%；舊金山的情況也十分緊張，住院人數過去兩周增加了140%，雖然目前的人數仍然沒有達到暑假的最高點。

金山市長：將採新隔離措施

舊金山市長布里德1日表示，住院人數大增，本周三或周四就可能要採取新的隔離措施，以避免感染增加和住院人數增加；我們擔心了數個月的情況，已成為真實，危險的冬天已經來到。

在南加洛縣，1日新增確診病例7500例，使過去一周平均每天新增4900例，比11月初時的情況增加了四倍。

灣區的疫症死亡人數1日突破2000人。(Getty Images)
灣區的疫症死亡人數1日突破2000人。(Getty Images)

加州 疫情 灣區

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