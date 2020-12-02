矽谷科技大廠惠普 總部將遷離聖荷西

HPE宣布將把總部從聖荷西搬到休士頓。（美聯社）

科技大廠惠普企業（Hewlett Packard Enterprise，簡稱HPE）1日公布季度業績報告，同時宣布將把總部從矽谷聖荷西 遷往德州休士頓 ，聖荷西園區保留為創新中心。

HPE執行長暨總裁奈里（Antonio Neri）發文說：「休士頓成為我們在美國最大的據點已經有很長的時間，它的招聘和留住人才的能力，以及優良的商業環境，是吸引我們前往的原因。」

HPE的出走，對矽谷和加州而言，無疑是一個打擊。不過，HPE強調，搬遷總部不代表他們會棄發源地於不顧。奈里說：「矽谷與我們豐富的歷史和傳統密不可分，我們不會離開矽谷。」

奈里指出，聖荷西園區未來將成為他們Aruba智慧邊緣網路（Intelligent Edge）業務的總部和人才與創新中心。HPE 2015年以30億元買下Aruba。

奈里說：「市場上各種設備、應用程式、數據呈爆炸式增長，帶動消費者對網路安全的需求，Aruba業務讓我們在業界占有特殊地位。」

HPE是1939年成立的矽谷傳奇企業惠普公司（Hewlett-Packard Co.）分拆後的兩家公司之一，另外一家是HP Inc.，HP Inc.的總部仍在原惠普總部巴洛阿圖。

聖荷西市李卡多（Sam Liccardo）1日說：「事實上，HPE併購案將把數百名矽谷其他地區的HPE員工轉移到聖荷西，對聖荷西來說是個好消息。」