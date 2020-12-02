我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H-1B工作簽證「高薪優先」遭法官駁回

年底前 全美2000萬人可打新冠疫苗

矽谷科技大廠惠普 總部將遷離聖荷西

編譯組／聖荷西1日電
HPE宣布將把總部從聖荷西搬到休士頓。（美聯社）
HPE宣布將把總部從聖荷西搬到休士頓。（美聯社）

科技大廠惠普企業（Hewlett Packard Enterprise，簡稱HPE）1日公布季度業績報告，同時宣布將把總部從矽谷聖荷西遷往德州休士頓，聖荷西園區保留為創新中心。

HPE執行長暨總裁奈里（Antonio Neri）發文說：「休士頓成為我們在美國最大的據點已經有很長的時間，它的招聘和留住人才的能力，以及優良的商業環境，是吸引我們前往的原因。」

HPE的出走，對矽谷和加州而言，無疑是一個打擊。不過，HPE強調，搬遷總部不代表他們會棄發源地於不顧。奈里說：「矽谷與我們豐富的歷史和傳統密不可分，我們不會離開矽谷。」

奈里指出，聖荷西園區未來將成為他們Aruba智慧邊緣網路（Intelligent Edge）業務的總部和人才與創新中心。HPE 2015年以30億元買下Aruba。

奈里說：「市場上各種設備、應用程式、數據呈爆炸式增長，帶動消費者對網路安全的需求，Aruba業務讓我們在業界占有特殊地位。」

HPE是1939年成立的矽谷傳奇企業惠普公司（Hewlett-Packard Co.）分拆後的兩家公司之一，另外一家是HP Inc.，HP Inc.的總部仍在原惠普總部巴洛阿圖。

聖荷西市李卡多（Sam Liccardo）1日說：「事實上，HPE併購案將把數百名矽谷其他地區的HPE員工轉移到聖荷西，對聖荷西來說是個好消息。」

矽谷 聖荷西 休士頓

上一則

違規參加感恩節家庭晚宴 聖荷西市長道歉

延伸閱讀

公園裡的聖誕節 創新「得來速」賞燈

公園裡的聖誕節 創新「得來速」賞燈
遠距「做實驗」聖荷西科技學習中心大挑戰

遠距「做實驗」聖荷西科技學習中心大挑戰
教堂襲擊案 聖荷西市長李卡多：刑事司法制度要改革

教堂襲擊案 聖荷西市長李卡多：刑事司法制度要改革
聖荷西市長：停課傷害學童超過疫情

聖荷西市長：停課傷害學童超過疫情
教堂濺血 聖荷西2死3傷

教堂濺血 聖荷西2死3傷
聖荷西酒吧因應宵禁 再次仰賴外賣

聖荷西酒吧因應宵禁 再次仰賴外賣

熱門新聞

謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

2020-11-30 02:17
謝家華英年早逝，「Zappos」網站換上黑白照片哀悼紀念。（取自官網）

父憶謝家華：兒時太浩湖滑雪 不怕摔展現驚人毅力

2020-11-30 01:00
謝家華父親謝傳剛曾在2011年時，幫兒子將英文自傳故事翻譯成中文並在台灣銷售，書名為「想好了就豁出去」。（翻攝書籍）

謝家華猝逝 灣區人惋惜 父：他的善良與慷慨 影響無數人

2020-11-29 02:11
川普競選總統連任敗給白登，卻一直拒絕認輸，還多次說選舉存在大規模舞弊。（視頻截圖）

川普拒認輸 共和黨沉默 柏克萊學者嘆：懦弱

2020-11-28 16:39
替加州4000萬人口在數月內施打新冠疫苗，是一項「不可能的任務」。（Getty Images）

加州新冠疫苗接種 面臨4大挑戰

2020-11-30 01:10
輝瑞(Pfizer)24日表示，將在疫苗獲聯邦食藥局通過後，發出首批640萬劑的疫苗，因此獲得優先使用的人12月就可接種。(Getty Images)

舊金山這家醫院 獲全球首批輝瑞疫苗

2020-11-27 00:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業
火災發生時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起

火災發生時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起