台秋冬專案啟動 僑民多處檢驗 憂報告趕不上登機

疫情下台灣啟動新的防疫規定，也讓準備歸國的台僑特別注意檢測的時間。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球再度升溫。向來強調防疫高規格的台灣 ，也於12月正式啟動「秋冬專案」。其中對僑胞影響最大的改變就是即使有中華民國護照的國人，入境也時須檢附新冠肺炎檢測 的陰性證明。雖然規定的檢測報告是以「報告核發日為準」，也就是即使報告中的採檢日距離登機日期已超過三個工作天，只要核發日在三個工作天內即可使用。但由於多數人都不太可能拿到報告之後再訂三天之內的機票，也讓不少準備回台的民眾擔心時間的落差，因此到不同的地方多做一份報告，當作保險 。

依照目前台灣的疾病管制署規定，所有入境台灣及轉機旅客，登機前都必須附上三日內的「COVID-19核酸檢驗陰性報告」。只要是在12月1日至2021年2月28日（啟程地時間）入境台灣的機場或經台灣機場轉機的旅客，不論身分（本國籍與外國籍人士等）或來台目的（求學、工作、外交公務等），都得要檢附報告才能登機。

新規定對於檢測報告，雖然是認定為「報告核發日為準」，但由於一般人無法實際控制檢測日與報告日的時間差，加上航空公司有可能會出現航班的調動與取消，讓很多想要回台的僑民忐忑不安。

住在密爾比達的Jason Yang就說，他與太太、岳母，以及剛出生沒多久的女兒準備在本周末回台。先前就請好了假、訂了機票，並且替女兒辦了中華民國的護照，本以為萬無一失能夠不須檢測就返台。沒想到，秋冬專案的新規定，讓他們臨時必須要出具檢測報告。他只好到處打聽檢測的地點與方法，畢竟一定要能夠符合要求才能上機。

他表示，一家人先是到了聖他克拉拉縣府提供的檢測站，用得來速的方式進行，整個過程還算順暢。工作人員稱報告應該三到五天會出來、不必費用，時間上應該來得及。可是，他們因為機票日期已定，而且一家人出門、行程若更動很不方便，因此後來又再去了El Camino醫院的Urgent Care做另一次檢測，「主要是女兒的兒科醫生轉介她去醫院檢測，我們也就順便一起在那邊做。」

他表示，自己的機票是12月7日凌晨的飛機，扣掉周末、往前三個工作日的話，報告日必須落在12月2日到4日之間。因為時間相當緊湊，所以到不同地方做兩次的篩檢，以求保險。