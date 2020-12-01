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舊金山市長布里德參加華人慶生聚會 惹爭議

記者李晗 / 舊金山報導
布里德參加呂羅婉雯的慶生聚會，引起爭議。（本報檔案照片）
布里德參加呂羅婉雯的慶生聚會，引起爭議。（本報檔案照片）

舊金山市長布里德（London Breed）在11月7日（周六）當晚，出席了知名舊金山華裔社區人士呂羅婉雯（Gorretti Lui）的慶生飯局。聚會的地點是在酒鄉納巴縣頂級餐廳French Laundry，事件在12月1日下午時被舊金山紀事報率先爆出，引起各界嘩然。

因為，此前州長紐森（Gavin Newsom）也在同一個餐廳「半戶外」、「半室內」用餐，同樣是好友生日派對，但是人數是12人。最終紐森為事件道歉。

布里德的飯局事件爆出之後，記者在舊金山華埠街頭偶遇正在買菜的呂羅婉雯，呂羅婉雯也獨家透露了當天的一些情況，還原事件。

呂羅婉雯說，當天就是一個小型的、私人的家庭聚餐，不算孩童在內，共有八位成人出席，合共是三個家庭（household）。根據當時的衛生指引，三個家庭是聚會的上限，因此當時他們的聚會並不違反衛生指引。出席的三個家庭中，絕大多數都是呂羅婉雯自己的家人，另外還有布里德以及另一位好友。

呂羅婉雯也笑稱，這件事情對自己最大的傷害，就是全世界都知道她已經60歲了，因為紀事報的報導中提及了當天的活動是她60歲的生日聚會。

市長發言人李美生表示，布里德當時休了幾天假，然後出席好友的「露天」（open air）生日派對，她也付了自己的飯錢。當時納巴縣和舊金山的疫情情況，都還未有像現在一樣嚴重，當時都允許室內用餐。

李美生的聲明中也說，市長在疫情數字較低時會去餐廳消費，支持本地小商業，但是她每次去餐廳吃飯都會非常小心。如今疫情惡化，市長也將限制自己的出行。

舊金山 疫情 華埠

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