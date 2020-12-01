金山聖他克拉拉縣感恩節周末 181家店收罰單 總罰金11.5萬

聖他克拉拉縣在感恩節周末三天對零售商開出總額超過11萬元的罰單。（電視新聞截圖）

聖他克拉拉縣在感恩節周末三天，對181家商店開出違反公共衛生規定的罰單，使原本已因疫情 苦苦掙扎的商店東主更煩惱。

聖縣於感恩節三天假期派出糾查員，前往427家商店檢查。違反衛生規定的商店，大至大型倉庫零售商Costco，小至史丹福購物中心的Pinkberry優格店，都在違規名單上。負責糾察的大部分是平時負責檢查餐廳衛生的環境衛生部門職員。

Pinkberry經理辛恩（Ricky Singh）嘆氣說：「他們無預警出現，然後給我們一張500元罰單。我們的生意已經很差，他們實在罰得太重了。」Pinkberry被罰的理由是沒有張貼更新的防疫規定。辛恩認為被罰得沒有必要，打算對當局提出上訴。

聖縣官員表示，他們在感恩節周末三天，包括黑色星期五 、周六和周日，共開出總金額11萬5000元的罰單。每張從250元到3750元不等。如果商家不改正並提交遵守規定聲明的話，罰金會每日向上累積。

聖他克拉拉縣商業合法與執法部主任巴利亞特（Michael Balliet）說：「強制要求商家遵守降低新冠肺炎風險的衛生命令，是本單位工作重要的一環。」

官員指出，商家違反最多的三項規定是沒有提出如何保持社交距離 的方案、沒有張貼必要的保持社交距離告示牌，和沒有張貼必要的顧客容量告示牌。官員表示，這些告示的目的在協助顧客和商店員工了解，商家必須遵守哪些強制性規定來確保員工和顧客的安全。

聖他克拉拉縣在感恩節前就宣布，會在周末期間進行檢查，並強調會對違規商店罰款。糾察員檢查的地區大部分是年節人潮較多的地點，其他則是民眾在縣府網站提出投訴的商店。