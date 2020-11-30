矽谷聖縣收緊防疫 49人無法繼續在李維球場打球

聖他克拉拉縣收緊防疫規定，49人隊必須另覓球場比賽。（美聯社）

由於聖他克拉拉縣新冠疫情 升溫，當局收緊防疫 規定，使舊金山49人隊和其他球隊未來三周必須另覓其他地區的球場舉行球賽。

49人隊12月7日和12月13日將在主場李維球場（Levi's Stadium）分別對陣水牛隊和華盛頓隊，49人隊平時也在李維球場練球。知情人士表示，為防必須移師其他球場比賽，NFL和49人隊正在制定備用方案。49人隊也發出聲明說：「我們正與NFL和合作夥伴制定運作計畫，計畫確定後會公布詳細訊息。」

聖縣已經發布最新防疫指示，這些規定將於30日開始生效到12月21日。除了49人隊，受聖縣規定影響的體育球隊還包括聖荷西沙魚隊、史丹福大學和聖荷西州大多個球隊。

聖縣法律顧問威廉 斯（James Williams）說：「受到規定限制，這些球隊不能在本縣進行與他人有直接身體接觸的球賽或練習。」

威廉斯表示，他已經聯絡這些球隊，但還未有任何球隊準備好因應方案。

聖縣最新防疫指示還規定，任何人從聖縣方圓150哩外的地區返回，必須隔離14天。49人隊29日在洛杉磯打球，但會在30日午夜前返回灣區，所以不受隔離規定影響。

聖縣公共衛生局局長柯迪（Sara Cody）說：「這場疫情有如高鐵列車，如果我們現在不盡全力踩剎車，預測我們可能在12月第三周翻車。」