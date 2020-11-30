父憶謝家華：兒時太浩湖滑雪 不怕摔展現驚人毅力

謝家華（中）從小展現強烈好奇心，曾一口氣借近百本書回家。（謝傳剛提供）

總部位於拉斯維加斯的知名網路鞋店「Zappos」華裔創辦人，也是該公司前執行長的謝家華 （Tony Hsieh），傳出在拜訪親友時遇上房屋失火而受傷，送醫治療仍不幸過世，享年僅46歲。謝家華的父親謝傳剛29日傳給本報記者數年前幫謝家華著作「三雙鞋（ Delivering Happiness ）」所寫的序，序中從一位父親對於孩子的觀察為出發點，顯露出謝傳剛對於謝家華的愛與回憶。

謝傳剛在文中回憶，成長於美國 的謝家華從小就受到華人社區關注，世界日報很早就開始追蹤謝家華在音樂、電腦、慈善、創業等領域的報導。世報也曾以「菩薩心腸天才腦」為題，將謝家華譽為「中國金頭腦」，對於謝家華的成長過程做過全版介紹。

謝傳剛說，謝家華表現出色，但是絕大部分報導都聚焦在事業上，只有極少數人意識到謝家華寫書的初衷，「是希望他人能汲取經驗，及早認清來到這個世界的使命，並且意識到：只要能夠時時與人分享快樂、奉上幸福，其他要（或者不要）追求的財富、名譽自然會出現。」

「我作為家華的父親，有幸從一開始就接觸到此書的初稿。當時就覺得此書不同於一般自傳，也不像一本教條式的商業書。 家華沒有找人捉刀，他只是採用原始資料，扼要地寫出經歷與心路歷程，希望透過這本書，幫助他人少走些彎路。」謝傳剛表示。

他指出，謝家華從小就展現強烈好奇心，小學一年級，老師抱怨謝家華總是「干擾課堂秩序」。於是一個周末，他與太太帶謝家華到圖書館 ，沒想到謝家華竟然安靜地看了兩個小時的書，離開時還與管理員商量，破例借走近百本書回家，「那以後，上圖書館成了家裡周末的重要活動之一。多年來謝家華也繼續保持著讀書的習慣，並且還喜歡把好書介紹給別人，還在公司成立圖書館。」

謝傳剛還曾教謝家華橋牌，一起搭檔參加公開賽，父子討論牌局。之後謝家華對於撲克產生興趣，深入研究規則，一度曾密集出入拉斯維加斯的賭場，以實證驗證理論。

談到謝家華得個性，謝傳剛回憶，以前冬天時全家常一起到太浩湖（Lake Tahoe）滑雪，謝家華喜歡從山頂上筆直快速下衝。一次，謝家華不慎倒栽進一個被雪虛掩的小坑，幸虧雪具勾住坑裡的一棵小樹，否則後果難以想像。沒想到，好不容易把謝家華救出來之後，他竟立刻回到山頂，全程滑完那條一直想要征服的雪道，「家華對達成目標的這份堅持，在（著作中）描述他攀登非洲最高峰的過程中，也再度呈現出來。」