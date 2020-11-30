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加州灣區疫情險 重啟商業受限 各行業限制大不同

李晗
書店可營業，但是店內的人數有嚴格限制。（記者李晗 / 攝影）
書店可營業，但是店內的人數有嚴格限制。（記者李晗 / 攝影）

灣區大部分區域進入紫色層級，不同商業類型在重啟和經營上都進一步受限制。然而各個行業有所不同，不同地域的疫情嚴重程度也不同，相關的信息複雜多變，令小商家在決定是否繼續開門做生意時感困惑。

像是書店，理髮店，健身房，餐廳等，不同小商業的經營限制都有所不同。而且加州州府給出的指引又和市縣級本地的指引有所不同，也讓消費者不知道哪些店還在開，哪些店不能開。

對於加州的指引，小商家可以登錄網站查詢：https://covid19.ca.gov/safer-economy/。這個網站可以輸入所在的縣市以及行業類型，查詢現在的縣級所處的疫情情況，同時對應的行業經營限制。

以書店為例，在進入上述網站後，輸入自己所在區域，比如舊金山（San Francisco），然後在商業活動中選擇書店（Bookstores），就可以查看現在詳情。目前舊金山屬於紫級，書店仍然可以開放經營，但是只能容納人口上限的25%消費者人數在店內。

如果是水族館（Aquarium）、博物館（Museum），在北灣處於較輕一級的紅色等級的馬連縣就可以開放。但是紫色級的地方，比如北灣蘇拉諾縣，舊金山縣等，水族館就只能有「戶外」（outdoor）的部分開放。舊金山的迪揚美術館（De Young）以及現代美術館（SFMOMA）都在周末期間宣布暫時關門。

同理像健身房，紫色級必須關閉室內所有活動，只有戶外的健身中心可以營業。

至於理髮店、美甲店等個人服務，雖然在紫色最嚴重的層級，仍然可以室內營業，但必須遵守嚴格的防疫措施和人數限制，不像3月居家避疫時期全部關門。餐廳戶外用餐仍可以開放，超市、藥局等也同樣可以開放。

雖然州府給出了不同層級的指引，各縣市只能遵從，或者可以選擇更加嚴格的限制措施。詳情可以查閱各個縣府衛生局的網站。

舊金山 書店 健身

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