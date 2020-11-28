黑五購物傳槍響 沙加緬度商場2死

州府沙加緬度市的一個購物中心，周五傍晚發生槍擊案，一名槍手開槍射殺兩人，警方周六仍在通緝槍手。圖為商場的槍擊現場。(美聯社)

州府沙加緬度市「黑色星期五 」的傍晚，發生一起槍擊 事件，一名槍手在一個購物中心射殺兩人。槍擊發生後，商場內的購物者開始爭相逃走，大部分人都從商場的後門和樓梯逃出屋外。槍手逃離現場，警方周六仍在通緝 抓捕。

發生槍案的是雅頓購物中心(Arden)，時間是「黑五」傍晚6時，現場購物中心的其中一個大門進口。沙市警方發言人陳卡爾(Carl Chan)說，一名19歲男子中槍，當場死亡；另一17歲男子也中槍受傷，被送醫院後傷重死亡。

購物中心店員瑪蒂尼茲(Antwon Martinez)說：「聽到10多響槍聲，初時沒有想到是槍響，但身邊愈來愈多的人開始逃跑，接著就是所有人都逃跑。」後來，購物者和店員都從商場的後門和樓梯逃到屋外。

沙加緬度蜂報報導，疫情使購物者減少，沒有像往年那樣出現人潮。警方說，初步調查顯示，槍擊是有針對性的攻擊，並非隨意亂射，但沒有說槍手的動機。警方正在通緝一名20多歲的疑犯。

警方沒有公布更多細節，也沒有公布兩名死者的身分，但呼籲槍擊的目擊者向警方提供線索，又說購物中心的閉路電視，拍到現場情況，警方將會進行調查。