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1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

舊金山、聖馬刁退至紫色層 30日起執行「局部居家令」

記者黃少華／舊金山—紅木城報導
舊金山和聖馬刁縣都將室內零售店容量限制在25%以內。（記者黃少華／攝影）
舊金山和聖馬刁縣都將室內零售店容量限制在25%以內。（記者黃少華／攝影）

因「新冠病毒」陽性病例持續大幅增加，舊金山和聖馬刁兩縣於28日被州府倒退至「加州更安全經濟藍圖」最嚴格的紫色層。

根據舊金山疫情指揮中心28日發布的數據，舊金山現時日均新增陽性病例130宗。而在本月第一周，日均新增陽性病例只有73宗。舊金山近一周的新增陽性病例共約900宗。而在10月12日開始的一周，新增陽性病例僅為217宗。這些數據顯示舊金山的疫情近期迅速惡化。

舊金山市長布里德（London Breed）和公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）發布公告，要求從29日（周日）中午起，關閉大多數非必要的室內活動，包括宗教活動、電影院健身房和健身中心、博物館、水族館、動物園。室外的旋轉木馬、摩天輪、兒童遊樂火車也必須關停。零售商店必須將室內容量限制在25%。餐館可繼續經營戶外用餐業務。

所有的TK-12學校，已經重開室內面對面授課的不受影響。舊金山處於紫色層期間，尚未重開室內面對面授課的TK-6學校可向衛生局申請豁免。尚未重開面對面授課的初中和高中不得在室內開課，可申請只提供戶外授課。

有關舊金山重開的具體時間表，市民可瀏覽網頁http://sf.gov/step-by-step/reopening-san-francisco。

此外，舊金山將遵守州長紐森（Gavin Newsom）於11月19日發布相當於宵禁的「局部居家令」（Limited Stay at Home Order）。這項命令從11月30日（周一）晚上10時至12月22日凌晨5時之間實施。每天晚上10時至次日凌晨5時，非必要商業活動必須關閉。不同家庭成員在室內外的聚會被禁止。市民可瀏覽網頁http://sf.gov/LimitedStayHome獲取更多相關資訊。

聖馬刁縣也宣布在相同時間內遵守州長「局部居家令」。

根據聖馬刁縣衛生局的數據，從10月到11月，全縣COVID-19陽性病例大幅新增了約85%。聖馬刁縣之所以倒退至紫色層，是全縣每10萬居民當中的檢測呈陽性比率上升至7.6宗。

處於紫色層期間，聖馬刁縣室內經營的商業活動必須轉移到戶外或關閉。其中包括餐館、宗教場所、電影院、健身房、博物館。非必要辦公室必須關閉並轉為遠程辦公模式。購物中心和所有零售店的室內運營容量不得超過25%，室內美食廣場必須關閉。「局部居家令」實施期間，餐館戶外用餐服務必須在每日晚上10時之前關閉，每日晚上10時之後只能提供外賣。

已經重開課堂面對面授課的學校不受影響。還沒重開課堂面對面授課的學校將受到限制。

不同家庭成員之間的室內聚會被禁止。「局部居家令」實施期間，不同家庭的成員被禁止戶外聚會。其餘時間段，戶外聚會只能限制在不超過三個家庭的成員之間進行。

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