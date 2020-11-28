疫情惡化 加州51縣處於紫色層 包括灣區8縣

加州58個縣當中的51個已進入最嚴格的紫色層。（圖片取自州府疫情網站）

基於疫情越發嚴重，加州 州府於28日將6個縣倒退至「加州更安全經濟藍圖」最嚴格的紫色層，其中就包括舊金山縣和聖馬刁縣。至此，加州58個縣當中的51個已處於紫色層，涵蓋加州99.1%的人口，其中包括灣區的8個縣。

有6個縣處於紅色層，佔加州總人口0.9%。馬連縣是灣區唯一停留在紅色層的縣。另外5個處於紅色層的縣包括：阿馬多縣（Amador）、阿爾平縣（Alpine）、莫諾縣（Mono）、瑪利波薩縣（Mariposa）、印宇縣（Inyo）。僅有3115名居民的塞拉縣（Sierra）是加州唯一一個停留橙色層的縣。加州已經沒有任何一個縣能停留在最寬鬆的黃色層。

加州每10萬居民當中，「新型冠狀病毒」（COVID-19）確診病例已高達30.5宗，檢測 呈陽性比率升至6.6%。

根據州府28日下午3時更新的數據，加州累計進行「新型冠狀病毒」（COVID-19）檢測2357萬3182次，較27日增加1.1%。確診病例高達118萬3320宗，較27日增長1%。其中1萬9089人死亡，較27日增長0.3%。因感染COVID-19而住院的人數高達7684人，較27日增加3.9%，其中2019人進入加護病房（ICU）。

加州於28日一天內進行檢測25萬7264次。新增確診病例1萬1996宗。新增死亡病例56宗。新增住院人數296人，其中115人進入加護病房。

過去14天，加州檢測呈陽性的比率高達6.0%，比14日發布的數據增加1.7%。

在目前累計的118萬3320宗加州確診案例當中，西裔佔59%，白人佔19.1%，亞裔 佔5.7%，非裔佔4.1%。在目前累計的1萬9089宗死亡案例當中，西裔佔48.5%，白人佔30.3%，亞裔佔11.7%，非裔佔7.3%。