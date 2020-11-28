灣區密爾布瑞候選人 差28票落選 薛大有控告選務長

密市候選人薛大有。（競選網站）

密爾布瑞市的華裔 市議員候選人薛大有（You You Xue），針對聖馬刁縣的選務長（Chief Election Officer）丘奇（Mark Church）提起訴訟，認為丘奇拒絕提供選票電子圖樣供他查看的行為，違反加州 法律。

密爾布瑞今年的市議員選舉格外激烈，兩名華裔候選人，薛大有和馮嘉輝（Anders Fung）在爭奪最後一席的市議員席位。馮嘉輝領先28票，並且已經宣布勝選。

聖馬刁縣選務長丘奇（Mark Church）。（聖縣官網）

薛大有在11月16日向聖馬刁縣高等法院發起訴訟。在訴訟文書中，薛大有提到自己在11月11日發送郵件給聖縣的選務長丘奇，要求查看密市掃描進入電子系統的選舉選票。

隨後在11月12日，丘奇回復薛大有表示，根據州務卿的行政備忘錄，不能夠提供選票的電子圖像副本，但是可以讓他在選務處辦公室的電腦上查看。薛大有一方援引多個法律條款和訴訟案例分析，認為丘奇的行為違反了「加州公開記錄法例」（California Public Records Act）。

薛大有在11月27日再作簡單說明，表示自己提起訴訟是為了能夠獲得公開文件，即匿名的選舉選票圖像，這樣自己能夠更好的了解選民的投票 模式（Patterns）和投票趨勢（trends）。

該訴訟並非是要挑戰選舉結果，也並沒有直接要求重新點算票數，只是要求法庭判定選務長丘奇的行為是否違反了加州法律。薛大有一方也曾要求法庭縮短等候時間，但是遭到拒絕。根據法庭的公開資料，聖馬刁縣高等法院將會在2021年3月25日展開進一步聽證。

本報曾電郵丘奇以及聖馬刁縣副選務長Jim Irizarry，但是截稿前未有回應。

今年密市的選舉有三個席位換屆，其中第一和第二名均是現任議員高票連任。第三席則始終緊咬。馮嘉輝的領先優勢雖然非常細微，但是一直比較穩定，且選票幾乎都已開完，因此他也宣布勝選。