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舊金山「黑五」重傷 未見人潮 零售店甚至空無一人

編譯組／灣區27日
黑五早上，空店不見人。(Getty Images)
黑五早上，空店不見人。(Getty Images)

27日是黑五灣區大部分商場和零售店都在清晨5時開門，但前往準備血拚的人，大失所望，不但見不到像往年一樣的人潮，而且見到不少「空店」，完全見不到人影的零售店；部分零售店，像百思買雖然有人在店門外排隊，等候清晨5時開門，但與往年比人也不多。

今年的黑五，在疫情狂飆的衝擊下，完全失去了傳統黑五的熱鬧，過去的狂熱血拚場面，再見不到；周五所見，今年黑五的特色是：店外取貨、購物者分批限制人數進店、以及在排隊時必須人人保持6呎距離。

聖荷西的Santana Row和威斯菲谷購物商場，設立的停車場購物站，完全看不到有人排隊，商場內不少店餔都空空如也，乏人問津。

商場內，購物者寥寥可數。(Getty Images)
商場內，購物者寥寥可數。(Getty Images)

東灣艾姆瑞維爾市的Bay Street購物中心是灣區出名的購物地點，29歲的屋崙藍姆塞(Zeke Ramsell) 周五早上6時30分，來到這個購物中心，發現不少商店仍沒有開門，不少商店完全沒有人光顧，目標百貨沒有人光顧，H&M店也是空的；他在購物中心裡走，心裡覺得難過。

聖荷西這家百思買(Best Buy)雖有人排隊，但人不多，清晨5時開門，頭45分...
聖荷西這家百思買(Best Buy)雖有人排隊，但人不多，清晨5時開門，頭45分鐘，總共才40名顧客。(Getty Images)

東灣卡斯楚谷居民歐狄茲(Jackie Ortiz)一早來到Santana Row的百思買，看到有人排隊，但人不多；她往年都喜歡在黑五商店凌晨開門去血拚，有一年甚至去俄勒岡血拚，因為俄勒岡沒有銷售稅。這家百思買5時開門，頭45分鐘，只有40名顧客。

灣區九縣中有六縣處於最嚴重疫情的紫色級別，因此要實施宵禁，清晨5時才能開門，而且因為紫色級別，商場只能開放25%。南灣的聖他克拉拉縣在黑五前夕，還說警方會在黑五執法，抓捕違反防疫規定的人和店，被抓到者可罰款250元，如果是商店違規罰款可達數千元。但周五Santana Row商場，並不見警方巡邏。

打折75%，但仍乏人問津。(Getty Images)
打折75%，但仍乏人問津。(Getty Images)

威斯菲谷購物商場的梅西百貨，更讓人慘不忍睹，因為清晨5時開門時，門外不但沒有像往年的人潮，只有寥寥可數的幾個購物者；店員哈迪(Carissa Hardee)說：「開門時，門外只有兩人排隊。」到了早上9時，這家著名的百貨公司，只有數十名顧客光顧。

黑五 灣區 疫情

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