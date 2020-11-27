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搞錯劑量！牛津疫苗試驗有問題 要重新再來

舊金山這家醫院 獲全球首批輝瑞疫苗

編譯組╱灣區26日電
輝瑞(Pfizer)24日表示，將在疫苗獲聯邦食藥局通過後，發出首批640萬劑的疫苗，因此獲得優先使用的人12月就可接種。(Getty Images)
輝瑞(Pfizer)24日表示，將在疫苗獲聯邦食藥局通過後，發出首批640萬劑的疫苗，因此獲得優先使用的人12月就可接種。(Getty Images)

加州衛生廳公布的消息說，加州將有七家醫院獲得分發全球首次輝瑞(Pfizer)疫苗。而灣區的舊金山加大醫院(UC San Francisco)是其中之一。

聯邦官員24日表示，首批發放的輝瑞疫苗共640萬劑。這次疫苗將於聯邦食藥局通過輝瑞疫苗的緊急使用後，立即發放。醫護人員將獲優先接種。

州衛生廳沒有公布七家醫院的名單。舊金山加大自行發布有關消息，並且說，為了作好分派疫苗的準備工作，這家公立的研究型醫學院已經成立了一個專案小組，負責分派和確保安全的工作。

對於疫苗何時開始接種？舊金山加大說，目前還沒有確實時間表，因為聯邦食藥局還沒有通過緊急使用。但預計下月就可以取得疫苗。

輝瑞表示，該公司與聯邦政府的合約對疫苗的分派作出了規定，首批疫苗將由各州政府分派，而各州則分散於州內各地的分派中心負責分派。

輝瑞的疫苗全球經理馬蘇洛(Francisca Marzullo)說，輝瑞的目標是盡快將首批疫苗付運。因此預計於食藥局批准疫苗後數小時，就立即付運到全球各國。而各個國家則自行制訂分派疫苗的辦法。

輝瑞和莫德納(Moderna)都說，兩家藥廠所研製的疫苗有效程度達94.5%和95%。輝瑞已於上周向聯邦食藥局申請緊急使用。莫德納也很快就會提出同樣的申請。

第三家藥廠「AstraZeneca」23日也表示，它研製的疫苗，在最後試驗階段呈現高效力。而且與輝瑞和莫德納不同，它的疫苗無須低溫儲藏，因此可能更便宜，以及容易運送。

加州州長紐森23日表示，州政府將負責運送和分派首批疫苗，但是大量使用的疫苗，則可能還要等數個月，「可能要到3月、4月、6月、甚至7月」。

加州已設立了一個疫苗使用顧問委員會，負責制訂疫苗分派的辦法。委員會將於12月1日公布為240萬醫護人員設計的分派計畫。紐森說，首批疫苗有限，所以只能先給醫護人員，之後才會分派給其他人。

疫苗 加州 藥局

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