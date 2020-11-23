金山疫情緊張 華裔社區確診率低

華埠社區確診率較低，排名全市第三。（本報檔案照片）

加州防疫收緊，舊金山 市同樣緊張，料將在本周內進入最嚴重的「紫色」疫情監控層級，並且實施宵禁。然而舊金山多個華裔 聚居區的確診率維持較低水平，確診個案也較少。

根據舊金山衛生局的數字，過去一個月內市內的確診數字暴漲。七日平均計算下的每天確診個案，從30例激增至了如今每日接近100例的平均水平。

但是，全市確診率最低的地區大多都是華裔聚居區，且都是在城市的西面。

從10月21日至11月19日這一個月，全市的確診率保持在每萬人15例以下的，只有九個社區，過半是華裔聚居區。像華埠 、內日落區、外日落區、內列治文區、外列治文區五個華裔聚居區，均榜上有名。另外四個社區分別是Lakeshore，Glen Park，日本城以及雙子峰（Twin Peaks）。

具體而言，全市確診率最低的是西面的Lakeshore，每萬人確診率為8.87，其次就是內列治文區和華埠，每萬人確診率為10.8和11.54。以華埠為例，在市府行政規畫中的華埠地帶，共計有1萬4737人，過去一個月確診的人數為17人，因此每萬人中的確診率為11.54。

從地圖上來看，九個確診率最低的社區，大部分都是在城市的西面，只有華埠位於城市東面，日本城和Glen Park位於城市的中軸。

舊金山的疫情重災區仍然是在灣景和米慎區兩個少數族裔聚居區，這兩區的確診率仍然是全市的第一高和第二高。但是最新的數字顯示，像是城市北區白人聚居的Presidio Heights和Marina，每萬人的確診率都飆高，分別是45.8和36.3。東南面的兩個華裔聚居區，訪谷和肖化區，每萬人中的確診人數也同樣超過35。

雖然總體而言華裔社區確診率較低，但是全市累計的158例新冠死亡的人數中，亞裔仍然是佔了最大的比例，達到38%。其次是西語裔和白人。