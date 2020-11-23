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9年來最大 柏克萊在建建築失火 目擊者稱應是電氣火災

記者劉先進／柏克萊報導
目擊者拉格曼（Tibor Lageman）拍攝的視頻顯示，火勢頗大。（記者劉先進 ／翻攝）
目擊者拉格曼（Tibor Lageman）拍攝的視頻顯示，火勢頗大。（記者劉先進 ／翻攝）

柏克萊市中心大學路（University Ave）2067號的一棟在建七層建築，21日晚上5時30分發生六級火警，附近餐廳、商店、公寓居民都緊急疏散，暫無人員傷亡。

火災被稱為柏克萊近9年來最大的一次。柏克萊市議員羅賓遜（Rigel Robinson）說，自從柏克萊Telegraph路發生火災後，沒見過如此大的火。屋崙、艾伯尼（Albany）、比德蒙（Piedmont）、海沃（Hayward）、艾爾賽利度（El Cerrito）、阿拉米達市等至少6地的消防員緊急馳援撲救。預計事故區域的數個街區要封閉幾天時間。

柏克萊市中心大學路2067號的一棟在建七層建築，21日晚上5時30分發生六級火警...
柏克萊市中心大學路2067號的一棟在建七層建築，21日晚上5時30分發生六級火警。（記者劉先進 ／攝影）

首個報警的目擊者拉格曼（Tibor Lageman）表示，根據火勢推測，不像是縱火，而是電氣火災，也沒看到樓內有人活動的痕跡。

起火建築位於柏克萊市中心最繁華的地帶之一，毗鄰Shattuck Ave。到22日上午11時許，建築內還有小型火苗若隱若現，濃煙四散。大批消防員還在現場，利用高壓水槍繼續撲滅火災隱患。由於用了太多水，大學路上積水不少，行人都要涉水過街。

工作人員還無法進入大樓內部，以致無法調查和確定火源。檢查人員周日上午還在現場評估大樓倒塌的風險。柏克萊消防局計畫讓消防員在現場多待一兩天，附近地區的道路將封閉數天。

目擊者拉格曼的朋友Rekhi是起火建築對面的一家披薩餐廳Bobby G's Pizzeria業主。21日下午，他過去找朋友聊天。下午5時30分，他剛坐下來喝了一杯康普茶（kombucha），忽然發現建築三樓右邊一個窗戶冒出火花。拉格曼趕緊致電911報警。消防員很快趕到滅火，並疏散臨近公寓、商店的人群。一開始，消防員利用強勁的水槍想將火勢壓住，接近控制時，水用完了，火苗趁機從下往上擴散開去，點著其他建築材料。

第一個報警的目擊者拉格曼（Tibor Lageman）表示，他根據火勢推測，不像...
第一個報警的目擊者拉格曼（Tibor Lageman）表示，他根據火勢推測，不像是縱火，而是電氣火災，也沒看到樓內有人活動的痕跡。（記者劉先進 ／攝影）

拉格曼表示，雖然消防局還會調查起火原因，但他作為首個目擊者，不認為是人為造成火災，「火災從小處蔓延，到越來越大，我全程目擊，起火的地方是三樓，從火勢看，是電氣火災，比如類似鋰電池引起的，可能樓內有這些材料。而且我仔細觀察過，沒有人為活動的跡象。」

另一目擊者伍茲（Griffin Woods）表示，他在柏克萊吃完飯，8時許駕車離開時候看到火苗吞噬建築物，濃煙四起。「火苗是藍色的，貌似是瓦斯造成的。」

披薩店主Rekhi表示，因為要封閉事發區域的道路幾天時間，估計生意也要受影響，目前能做的只有等待。

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