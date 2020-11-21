加州灣區周六夜開始宵禁 專家質疑成效

灣區周六(21日)晚上開始實施宵禁，灣區10個縣之中，只有舊金山、聖馬刁和馬連三縣，因為疫情仍處於紅色階段，所以按照規定，無須實施宵禁；但另外六縣，包括聖他克拉拉、阿拉米達、康曲柯士達、蘇拉諾、納巴和蘇諾瑪，因為疫情處於紫色階段，必須實施宵禁。(Getty Images)

包括灣區 在內的大部分加州 地區，21日(周六)晚上開始實施宵禁 (curfew)，宵禁時間由晚上10時至清晨5時。加州政府說，全加州近年單日新增確診達1.3萬例，而12%確診的人都會住院，對醫院系統造成巨大的負荷壓力，因此有必要宵禁，以減少人們的夜間生活，減少聚會和接觸，以達到減少感染。不過，流行病學家指出，這樣的局部宵禁，效果成疑，甚至可能導致年輕人在晚上更多聚集，造成感染。

在加州全部的58個縣之中，41個縣因為疫情處於最危險的紫色階段，因此要實施宵禁。但是在灣區，舊金山、聖馬刁和馬連三個縣，因為疫情只處於紅色階段，還沒倒退最嚴重的紫色，所以按照規定，無須實施宵禁。

●可否越縣聚會? 州府沒有答案

灣區居民因此提出一個有趣的問題：居民是否可以越縣，在晚上10時後，到舊金山、聖馬刁和馬連三縣舉行聚會？州政府對此沒有回答。

但全加州已有10多個縣的執法部門表示，由於宵禁只是局部實施，在時間上只是10時至5時，也只是對非必要行業實施，很多必要行業得到豁免，各地警方也沒有足夠人手去執法，因此不少縣的執法部門都表示，不會執法。

局部宵禁，由21日起實施，直至12月21日才停止；屆時紐森政府將會作檢討，以決定是否繼續。

史丹福大學傳染病專家庫倫(Dr. Mark Cullen)質疑局部宵禁的成效。他說，宵禁令是根據數據而制訂的，主要是將病毒傳播歸咎於人們的聚會，特別是室內人多的聚會，而參加聚會的人往往又不戴口罩，以及沒有保持距離。

●很多行業豁免! 警方無力執法

但他指出，局部宵禁令對太多行業進行豁免，警方又不執法，沒有執法使宵禁令變得毫無效力。

柏克萊加大傳染病學教授雷利(Dr. Lee Riley)更指出，倫敦曾實施過相同的局部宵禁，年輕人反而在宵禁期間增加聚會，例如選擇在某一個人的家裡，或者在學生宿舍，這樣反而使病毒更容易傳播。