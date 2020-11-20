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意料之外！灣區10月增3.2萬份工作

編譯組╱灣區20日電
灣區10月增3.2萬份工作。但專家認為疫情再起，就業情況可能再次轉壞。(圖取自網路)
灣區10月增3.2萬份工作。但專家認為疫情再起，就業情況可能再次轉壞。(圖取自網路)

灣區10月招募人力表現為近幾個月最佳，增加了3萬2800個工作，其中聖他克拉拉縣新增1萬2600個工作、舊金山-聖馬刁地區增加9300個職位、東灣增加7400個工作。不過，隨著新冠疫情再度爆發，11月許多與新冠相關業務再度關閉，尚不清楚招聘榮景將能持續多久。

矽谷聯合創投協會（Joint Venture Silicon Valley）會長漢庫克（Russell Hancock）表示，就業數字可能會再次陷入困境。新冠確診人數再度上升，代表著經濟可能再度關閉。西部銀行首席經濟學家安德森(Scott Anderson)也預期就業市場疲軟。他指出，州長紐森最近下令宵禁，關閉餐廳與酒吧室內用餐及其他非必要業務，將導致未來幾周失業率再飆升。

太平洋大學商業與政策研究中心主任麥可(Jeffrey Michael)分析，政府經濟學家於10月第二周收集最新就業報告數據，當時商業活動限制處於較低層級。但是，整個情況現已扭轉，就業復甦將於未來幾個月停滯不前，特別是旅館觀光與個人服務產業。

10月份期間，以觀光為主的幾個縣皆新增工作機會，蘇諾瑪縣增加2300個工作、馬連縣增加900個職位、蘇拉諾縣新增500個工作。納巴縣是唯一減少工作職位地區、失去200個就業機會。

此外，加州10月份共新增14萬5500個工作，是自6月份增加55萬1400個職位以來，單月新增最多工作的紀錄。灣區占全加州10月份新增工作的23%。加州10月份失業率為9.3%、稍優於9月份11.1%，根據EDD報告，加州上一次失業率為個位數是3月份5.5%。

燈塔經濟（Beacon Economics）研究主任歐斯曼(Taner Osman)表示，除了對公眾健康的影響之外，新冠確認病例增加，對自2月份以來就業蕭條情況雪上加霜。

前加州就業發展局局長柏尼克(Michael Bernick)分析，目前大部分就業機會都是雇主重新找回以前員工。新機會持續下降，新關閉規定又給原本增加工作機會最多的產業帶來最大衝擊。

南灣旅館與餐廳新增4200個工作、科技業增多2900個、建築業增加1800個、零售業新增1500個工作。舊金山-聖馬刁餐廳旅館業新增5400個工作、一般公司行號增加2600個、零售業新增1200個工作。由於聯合航空計畫在舊金山國際機場大裁員，北灣的交通與倉庫業減少了3300個職位。東灣科技公司增加2000個工作、旅館與餐廳新增1600個、健康照護公司增加1200個、建築公司新增1100個職位。

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