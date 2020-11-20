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金山疫情惡化 一周確診增兩倍 周日恐倒退至紫色層

記者黃少華／舊金山報導
考法克斯表示，舊金山一旦倒退至紫色層，將大範圍影響商業活動重開。（市府直播視頻截圖）
考法克斯表示，舊金山一旦倒退至紫色層，將大範圍影響商業活動重開。（市府直播視頻截圖）

舊金山公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）於20日午間的記者會上表示，全市「新型冠狀病毒」（COVDI-19）單日新增確診病例在過去一周翻了兩番。如果疫情進一步惡化，舊金山最快將於22日（周日）倒退至「加州更安全經濟藍圖」最嚴格的紫色層。

考法克斯說：「舊金山目前處於紅色層，不會立即受到宵禁令影響。然而，按照現在的疫情發展勢頭，我們最早可能在周日進入紫色層。屆時，我們將需要遵守這個局部居家令。」

市府截至17日的數字顯示，舊金山總共已進行80萬7073次檢測，確診病例總數達1萬4251宗，其中156人死亡。

10月12日至18日，舊金山一周新增確診病例217宗。此後，這個數字一直在增長。11月2日至8日達到翻倍的423宗。11月9日至15日激增到670宗。而從11月6日至20日的短短5天內，新增確診病例就達到接近翻兩番的768宗。

10月6日，舊金山每10萬人口的單日新增確診病例不足4宗。到了11月15日，這一數字已經突破了12宗。

考法克斯指出：「我們的醫療系統可能很快就難以應對病毒帶來的負擔，將有更多確診病人住院。」他沒有解釋新病例激增的任何具體原因，但他說，當病例减少時，人們會放鬆警惕，而重開更多商業活動也是其中的一個因素。

考法克斯警告：「10月初以來，新增病例急劇上升。重要的是，這一增長率比我們在夏季激增病例中所經歷的還要高。這將進一步扭轉重開的局面，迫使我們回到原來的居家避疫狀態。如果我們倒退回紫色層，州府將要求額外的重開延期，包括關閉室內體育館、室內博物館、電影院和教堂。我們還必須進一步限制零售商店的室內容量。」

宵禁令實施期間，非必要的工作、活動和聚會必須停止。餐館仍然可以提供外賣和送餐服務。公眾仍然可以去雜貨店購物或者外出遛狗。

當被問及，如果州府於22日將舊金山列入紫色層，舊金山將以多快的速度實施州府現時發布的宵禁令時，考法克斯指出，市府可能會在48小時內實施。他補充：「我們正在等待州府澄清。但如果州政府把我們調到紫色層，那就相對很快了。我只想說，這種情況最快很可能在周日發生。」

考法克斯呼籲市民在感恩節假期避免外出旅行或聚會。如果舊金山居民不顧反對非要聚會，應該把聚會限制在6人以內，並且在戶外、戴著口罩進行。他說：「我們、你、我在未來兩周內所做的選擇，將决定這個節日假期的發展軌跡。慶祝感恩節最安全的渠道，就是和自己的家人待在家裡。」

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