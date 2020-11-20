疫情惡化 聖馬刁縣恐也退至紫色層

羅傑斯認為聖馬刁縣將倒退至紫色層。（圖片取自聖馬刁縣衛生局）

州長紐森（Gavin Newsom）日前將聖馬刁縣從橙色層調至更嚴格的紅色層。「聖馬刁日報」報導，聖馬刁縣衛生局局長羅傑斯（Louise Rogers）向縣議會報告，疫情迅速惡化，聖馬刁縣可能很快將倒退至最嚴格的紫色層。

羅傑斯報告稱，聖馬刁縣倒退至紫色層，可能發生在本周晚些時候或下周初期。所有迹象都表明，聖馬刁縣正朝著這個惡化的方向發展。她說，她上周二向縣議會提交報告之後的七天內，聖馬刁縣單日新增的「新型冠狀病毒」（COVID-19）確診病例已經翻了一番。

根據州府調整後的標準，要想避免倒退至紫色層，聖馬刁縣每10萬居民當中每日新增確診病例不能超過7宗，檢測 呈陽性比率不能超過8%。截至19日，聖馬刁縣每10萬名居民當中，每日新增確診病例已經高達10.4宗，新增檢測呈陽性的比率已經上升至5.7%。

截至19日中午，加州 58個縣當中，有41個處於紫色層，覆蓋加州總人口的94%。在舊金山 灣區，除了聖馬刁縣、舊金山縣、馬連縣倒退至紅色層，其餘6個縣已經停留或倒退回紫色層。倒退回紫色層，意味著對商業和餐館堂食的限制更嚴格，並將延後學校重開課堂面對面教學的計畫。