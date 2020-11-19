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台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

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秋冬專案 台駐金山經文處：檢測報告以「核發時間」為準

記者李榮╱灣區報導
新冠肺炎疫情嚴重，且防疫要求愈來愈嚴格，機場大排長龍的景象已不復見。（本報檔案照片，記者李榮攝影）
新冠肺炎疫情嚴重，且防疫要求愈來愈嚴格，機場大排長龍的景象已不復見。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，台灣也率續爆發境外移入的案例。光是11月以來，台灣境外移入個案就累積52例。防疫指揮中心終正式公布「秋冬專案」，重點之一就是「加嚴邊境管理」。12月起即使有中華民國護照的國人，入境也須檢附新冠肺炎檢測的陰性證明。不過此規定也讓很多僑胞擔心，並非所有檢測機構都能在三天內核發檢測報告，擔心即使前往檢測，屆時還是無法順利登機返鄉。

對於新的規定，駐舊金山經文處18日解釋，向外交部領務局確認後，所謂檢測報告是以「報告核發日為準」，也就是即使報告中的採檢日距離登機日期已超過三個工作天，只要核發日在三個工作天內即可使用，僑胞不必太過擔心。

依照疾病管制署的新規定，所有入境台灣及轉機旅客，登機前都必須附上3日內的「COVID-19核酸檢驗陰性報告」，要求12月1日至2021年2月28日(啟程地時間)，入境台灣的機場或經台灣機場轉機的旅客，不論身分（本國籍與外國籍人士等），或來台目的（求學、工作、外交公務等），都需要檢附報告才能登機。並且由交通部督導各航空公司確實把關。如果旅客抵台後發現檢驗報告不實，或拒絕、規避、妨礙相關檢疫措施，將處新台幣1萬至15萬元罰鍰，同時可能追究偽造文書印文罪的刑責。

所要求的「COVID-19核酸檢驗陰性報告」，是需由啟程地政府機關許可設立之醫療院所開具，原則為英文、中文或中英對照版本。報告內容必須要「登機者之護照姓名」、「出生年月日（或護照號碼）」、「採檢日及報告日」、「疾病名稱」、「檢驗方法」及「判讀結果」等項目。

報告必須要在登機前「3日內」檢驗報告之日期，以「報告日」及「工作日」計算，因此可排除當地政府之國定假日。檢驗方法需採用分子生物學核酸檢測（例如：PCR、RT-PCR、NAA、NAT等）；血清免疫學（Immunoserology）檢驗抗原（Ag）或抗體（IgG或IgM）。不符合規定。

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