疫苗產量有限 遠水難救近火 全美未來3個月最危險

莫德納(Moderna)的一個疫苗生產工廠。莫德納說，今年底前只能生產2000萬劑，所以年底前只能供少數人接種。(Getty Images)

加州 眼前的疫情 ，與全美相同嚴重。一方面，輝瑞和莫德納兩藥廠都說，將可生產效力高達95%的疫苗 ，因此為全美帶來希望，因為當疫苗能夠大量生產和廣泛供民眾使用，就可以使感染人數大減；但另一方面，由於疫苗生產不易，今年底前的產量有限，因此遠水不能救近火，因為全美目前的疫情正在猛烈燃燒，平均每天新增15萬人感染，平均每天超過1000人死亡，在疫苗能夠大量生產前的至少三個月，將是美國的最危險時期。

更重要的是，眼前疫情仍在迅速增加之中，美國衛生部的官員說，全美的新冠住院人數，每周以25%的速度增加，而且不知道盡頭；目前全美的住院人數7.68萬人，是自疫情爆發以來最高的。

柏克萊加大傳染病及疫苗臨床教授史華茲堡(John Swartzberg)說，根據今年夏天和暑假的疫情發展經驗，現在已經可以很肯定地說，加州和全美在眼前這波確診病例大增之後，接著下來的兩三周之後，住院和死亡人數就勢必增加。

加州16日的單日新增確診達1萬3609例，17日又達1萬1634例，過去七天的平均是每天破8000例，比兩周前的4000例急增一倍，反映出目前加州的疫情，也與全美一樣，正迅速向一個最危險的階段發展。

史華茲堡和舊金山加大傳染病專家甘地(Dr. Monica Gandhi)都預測，灣區和加州未來數月的住院和死亡人數都勢必增加，雖然加州的死亡人數可能比全美略好，而灣區又比全加州略好，但死亡人數必然會增加。

莫德納藥廠17日宣布，所研製的疫苗，最後階段試驗的效力達95%，與一周前輝瑞疫苗的94.5%不相伯仲，這樣高的效力是極佳消息。

但是輝瑞和莫德納說，兩家公司今年底前總共才能生產4500萬劑疫苗，因此到明年1月底前只夠2250萬人接種(每人兩劑)，因此由現在到1月底，以全美人口而言，只有少數人得到疫苗接種，尤其是醫護人員和老人院的病人，其他就要等到明年春天疫苗大量生產之後，才有接種機會。

如果輝瑞和莫德納的疫苗生產順利，那麼明春之後，美國將大有機會抑制感染，但眼前最緊急的是，由現在到明年春天的至少三個月，美國人必須自求多福，仍要努力不懈地抗疫，才能得保安全。