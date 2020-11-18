矽谷科技公司有人確診 員工被要求檢測

聖縣提供免費檢測，當天預約檢測，過程完全不用碰觸任何紙筆、電腦螢幕，也不用排隊。（李昭倫提供）

新冠病毒疫情 惡化，矽谷所在的聖他克拉拉縣等灣區 各縣又回到紫色梯隊，重回限制最嚴格的等級，也有科技公司出現零星確診案例，科技公司要求員工開始居家隔離14天，並且要去做檢測 ，全員進入警戒狀態。

南灣的台裔工程師李昭倫說，公司上周傳出某建築物內有員工出現症狀，檢測後確診，全廠因而進入警戒狀態，所有接觸過確診員工的人員得全部居家隔離14天，並進行新冠病毒檢測，必須確定為陰性後才能返回公司上班，氣氛緊張。

他表示，公司發布命令後，他直接在網路上尋找聖縣提供的檢測資訊，13日當天預約檢測，過程完全不用碰觸任何紙筆、電腦螢幕等，只要拿出手機給檢測人員掃描QR code即可，檢測相當快速，只要十分鐘就好，17日已獲得病毒陰性的報告，覺得相當安心。

在南灣科技業擔任人資的蘇芙昕表示，疫情自3月發展以來一路起起伏伏，7、8月時疫情較緩，公司內部也逐漸開放讓員工全面回來辦公，但沒想到11月開始又轉壞，各大科技公司又開始進入警戒狀態，也呼籲各廠區工作人員沒必要不要回公司上班，恐怕又要做好「長期在家上班」的準備了。

推特員工朱學仁說，自從3月爆發疫情後再也沒有回到公司上班過，推特也宣布直到2021年都持續在家工作，即便疫情轉壞，也做好最差的心理準備，認為最壞的情況都經歷過了，接下來應該也不會比3、4月那時剛宣布居家避疫時更嚴重。

聖他克拉拉縣公共衛生局再次強調，年底假期即將到來，建議民眾千萬不要室內群聚、不要離開灣區到處旅行，因為旅行會接觸許多自家人之外的人，增加感染與傳播的風險，而室內聚會又比戶外容易傳播病毒。聖縣再次呼籲，必須在外工作的人、第一線服務業、托兒所等行業員工務必要做檢測，唯有知道自己身體狀況，才能保護自己、家人與周圍環境。