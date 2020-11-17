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加州單日確診破1.3萬例 第三波疫情倍增僅13天

編譯組／灣區17日電
舊金山金融區張貼的告示：保持距離能救命。(Getty Images)
舊金山金融區張貼的告示：保持距離能救命。(Getty Images)

加州16日的單日新增確診達1萬3609例，這是自疫情爆發以來的第二最高單日確診數量；更值得注意的是目前第三波疫情飆升的速度，加州只花了13天，單日平均確診就由4400例增加一倍，飆升至8800例，在這麼短時間內倍增，是自疫情爆發以來從未出現過。

州衛生廳也說，目前病毒的傳播速度比暑假那一波疫情還要快；目前全加州的單日平均確診數仍然比7月12日的最高點少了12%，但州衛生廳做計，以目前每天增加7%的速度計算，一周之內就可超過7月12日的最高點。

目前加州的住院人數仍未出現第三波的高峰，但州衛生廳估計，在確診病例高峰出現後二至三周，住院人數就會上升，估計在目前的確診病例中，每10人就會有1人住院。

州衛生廳的研究發現，住院人數在確診人數增加之後兩周就會隨之增加，而死亡人數則在確診人數增加後三周出現。全加州的疫情死亡人數由8月中連續下跌六周，到9月底才見增加，但至今的死亡人數仍未出現第三波的飆升情況。16日全加州只有40人死亡。

灣區，16日的單日新增確診達1647例(包括灣區九縣和聖荷西南邊的聖他克魯茲縣)；其中矽谷所在的聖他克拉拉縣16日單日新增確診379例，是這個縣歷來第3高的單日確診數，也是三個月以來的最高。矽谷所在的聖他克拉拉縣兩周以來的確診數增加一倍，等於每10萬人就有14.2人感染。

在舊金山，截至16日，累計確診達1萬3793例；市衛生局估計，一兩天內就會達到1萬4000例，由1萬3000例到1萬4000例只要12天，增加速度比前快；在此之前，由1萬1000例增至1萬2000例要29天。

全加州目前的感染率是每10萬人中就有22.3人感染，比全美的每年10萬人就有47.2人感染還有一段距離。

加州目前每天的檢測量達16萬5000人，但16日的確診率上升至5%，這是自8月以來最高的；兩周前，即10月31日，加州確診率仍是2.9%，短短兩周就上升至5%，可見第三波疫情大大提高確診率。全美16日的確診率是10%，兩周前則是7%，顯示兩周之內暴升三個百分點。

全美目前單日平均確診15.5萬，比兩周前急增82%，充分反映第三波疫情來勢急猛；目前全美共7.3萬人住院，比兩周前增加50%；目前全美的死亡人數已接近25萬，比兩周前增加了40%。

州政府公布的最新疫情地圖：舊金山、馬連和聖馬刁三縣仍紅色，但被其他紫色七縣所包圍...
州政府公布的最新疫情地圖：舊金山、馬連和聖馬刁三縣仍紅色，但被其他紫色七縣所包圍；「紫色七縣」是北灣的蘇諾瑪、納巴和蘇拉諾，東灣的康曲柯士達和阿拉米達，以及南灣的聖他克拉拉和聖他克魯茲。(州衛生廳)

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