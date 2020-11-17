加州3689人住院 9月來新高 灣區病例激增85%

加州新冠病例激增，檢測站大排長龍。（Getty Images）

正如衛生專家所擔心，加州 新冠病毒傳播加速後，接下來因新冠肺炎入院接受治療的病人也急遽增加，目前住院人數是自9月以來最多。

加州公共衛生廳（California Department of Public Health）最新統計數據顯示，加州新冠住院人數從兩周前開始增加，目前為3689人，是自9月1日以來的新高，各地醫療系統已逐漸感受到壓力。加州新增病例也創下自8月17日以來的新高，過去一周平均單日新增病例為7967例，過去兩周的平均單日新增病例激升91%，幾乎是11月初的兩倍。

灣區 目前新冠住院人數為403人，比兩周前高出33%，人口最多的聖他克拉拉縣住院人數過去兩周增加了63%，其他縣增幅較小，康曲柯士達縣為28%，阿拉米達縣和舊金山 皆為11%。此外，灣區上周平均單日新增病例也比兩周前激增85%，是自8月第三周以來首次超過1000例。

加州中部聖荷昆谷（San Joaquin Valley）地區11月初的新冠住院人數和灣區差不多，但現在住院人數增加為486人，已超越灣區，過去兩周增幅為61%。

在南加州方面，每縣的住院人數都比過去兩周增加至少30%。洛杉磯縣目前住院人數是自9月1日以來首次超過1000人，過去兩周增加35%，河濱縣過去兩周增加一倍，聖伯納汀諾縣和聖地牙哥縣分別增加50%和30%。

雖然全美新冠單日死亡人數正在增加中，但加州的死亡人數持續緩慢減少，過去兩周減少8.5%，上周末死亡人數為44人，過去一周平均單日死亡人數為41人。