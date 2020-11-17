加州疫情惡化 33縣「倒退」至更嚴格層級

州長紐森總共將41個縣置於最嚴格的紫色層並要求調整商業重啟。（州長辦公室直播視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）於16日的疫情簡報會上宣布，由於疫情急劇惡化，全加州 58個縣當中，33個縣在州府的「更安全經濟藍圖」上出現倒退，一些縣甚至不止倒退一個層級。

紫色層的縣從13個大幅增至41個，覆蓋加州94.1%的人口。紅色層的縣從22個減半11個，橙色層的縣從17個大幅降至4個，黃色層的縣從6個降至只剩2個。

在舊金山 灣區的9個縣當中，舊金山縣、聖馬刁縣、馬連縣倒退至紅色層，其餘6個縣停留或倒退至最嚴格的紫色層。其中，舊金山縣、阿拉米達縣、康曲柯士達縣、聖他克拉拉縣、納巴縣倒退了兩個層級。

紐森表示，這一調整從17日起生效，倒退的縣必須緊急調整商業重開，分階段實施，州府將於本周中再次評估各縣所處層級，並在必要時讓更多的縣倒退回更嚴格層級。他要求公眾外出時務必戴口罩。

州衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）要求，處於紫色和紅色層的縣，居民切勿與其他家庭在室內聚會；處於橙色和黃色層的縣，居民在室內聚會時應打開門窗、戴口罩、保持社交距離；高危人群應避免聚會，如必須聚會要戴口罩。他鼓勵居民留在本地，避免非必要的州外旅行，旅行回來或到達加州的旅客應自主隔離14天。

11月15日，加州一天新增新冠確診病例9890宗，過去7天日均進行16萬4345次檢測 ，新增8190宗病例，呈陽性比例為4.6%，全國同一時期的檢測呈陽性比接近10%。加州目前有3852人染疫住院，比14天前大增48%，其中1031人住進加護病房（ICU），比14天前增長38.8%。

相比11月1日，加州11月7日的新增病例大幅增長51.3%，比6月15日至6月21日那一周39.2%的增幅要高出不少。紐森說：「過去10天，新增確診病例每天都翻倍增長。這是加州病例增長最快的一次，警報已經拉響。」

不過紐森說：「加州已經為這一刻做好了準備。」全州有11處應急設施，能在24至96小時內提供額外的1872個床位。目前，加州有4萬3448張病床被使用，7萬3867張病床空置；7662張ICU病床當中，有2165張空置；可供使用的呼吸機還有2萬0707台。但他警告，如不採取遏制行動，加州醫療系統將不堪重負。

紐森還列舉了加州目前的個人防護裝備（PPE）儲備清單。包括：1億8000萬個N-95口罩、3億4200萬個外科口罩、9550萬雙手套、2390萬個面罩、6450萬件防護服、1280萬個檢測試劑盒。

紐森與妻子於11月6日出席友人在納巴谷揚特維爾（Yountville）高檔餐廳的生日派對，至少三個家庭的十多人出席。為此他承認犯了錯誤，不該聚會用餐。