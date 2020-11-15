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4個月來新高！矽谷單日365確診

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
聖他克拉拉縣13日單日新冠病毒新增確診數高達365例，是自7月15日的385例以來新高峰。（聖縣衛生局提供）
聖他克拉拉縣13日單日新冠病毒新增確診數高達365例，是自7月15日的385例以來新高峰。（聖縣衛生局提供）

聖他克拉拉縣公共衛生局表示，13日全縣單日新冠病毒新增確診數高達365例，是自7月15日的385例以後四個月以來的新高峰，顯示疫情正在惡化。聖縣衛生局再次呼籲民眾，17日凌晨開始聖縣將退回到疫情較差的紅色等級，禁止所有餐廳室內用餐，民眾最好定期檢測，保護自己與家人、朋友。

聖縣衛生官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）14日表示，有四成的確診者是無症狀的人，即便沒有任何症狀，但他們仍能傳播病毒，隨著聖縣新冠病毒確診數不斷升高，建議人們持續接受檢測。

聖縣衛生局每日統計新增確診數，可以觀察到從7月15日達到高峰的385例之後，每日逐漸遞減下來。9月下旬至10月中旬，縣內疫情狀況穩定。直到10月底、11月初開始，每日新增確診人數又逐漸上升，13日單日創下近四個月來的高峰365例。

聖縣衛生局呼籲，秋冬也是流感好發的季節，呼籲民眾施打流感疫苗。聖他克拉拉谷醫療中心副首席醫學官湯儀（Jennifer Tong）表示，流感病毒與新冠病毒目前的傳播速度與感染率差不多，已發現病患同時被新冠病毒和流感病毒傳染的案例，人們必須更加注意防範兩種病毒的傳播。

聖縣持續在露天市集提供免費的流感疫苗，16日起，也陸續在密爾比達、山景城、庫比蒂諾、金寶市、巴洛阿圖進行檢測，有興趣的民眾可以直接上網預約，預約網址為www.sccfreetest.org，可以在檢測日前七天開始預約，聖縣露天市集檢測站則是前5天可以預約，不須任何費用。

衛生官員也再次強調，17日凌晨起，將禁止所有餐館開放室內用餐，聖縣也回到限制較多的紅色等級，而年底假期即將到來，呼籲全民持續注意防疫，不要在室內群聚，因為已有研究顯示，室內的感染率遠高於戶外，若疫情沒有減緩的跡象，聖縣恐關閉更多設施與活動，來抑制疫情。

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