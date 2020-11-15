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疫情惡化 舊金山東灣2縣重啟商業限制措施

記者黃少華／東灣報導
康縣的餐館堂食業務將從17日上午8時起暫停。（Getty Images）
康縣的餐館堂食業務將從17日上午8時起暫停。（Getty Images）

加州的「新型冠狀病毒」（COVID-19）確診病例12日累計破百萬關口後，東灣康曲柯士達縣（Contra Costa）和阿拉米達縣（Alameda）相繼採取措施，不同程度地暫停商業重開，以遏制疫情進一步蔓延。

康縣衛生服務局（CCHS）於13日發布新的衛生令，要求三類高風險的室內商業活動場所暫停營業，包括餐館堂食、室內健身中心、電影院的特許經營攤位，從17日（周二）上午8時開始生效。

康縣衛生服務局表示，餐館內的食客吃喝，跟電影院顧客在特許攤位上吃零食一樣，都需要摘下口罩。公眾在室內健身房鍛煉時也會呼吸急促，增加了病毒傳播的風險，戴上口罩和面罩只能部分降低這種風險。

9月底，康縣進入「加州更安全經濟藍圖」的紅色層，餐館和健身房在有限容量前提下重開。此後，康縣又因疫情進一步好轉而降至橙色層。然而，隨著疫情再度惡化，康縣於10日又倒退至紅色層。11日，康縣共有50人因感染COVID-19而住院，達到9月份以來的最嚴重水平。

康縣衛生官員特別擔心，在即將到來的感恩節和聖誕節假期，公眾在室內聚集會將引發疫情進一步惡化。因此，康縣考慮在未來幾天或幾周內關閉其它室內商業場所，力爭控制住數據而避免再倒退至紫色層。如果康縣回到紫色層，尚未重開課堂教學的學校將不得不繼續關閉，直到康縣重新進入紅色層或收到州府的豁免。

也是由於疫情趨於惡化，阿拉米達縣也宣布暫停進一步的商業重開。

目前仍處於橙色層的阿縣每10萬人口中，每日新增病例已經從3.4宗上升至4.9宗。根據州府規定，紅色層的縣每10萬人口當中，每日新增病例在4至7宗之間。這意味著阿縣必須調整室內商業運作來爭取降低數據，爭取避免倒退回紅色層甚至紫色層。如果回到紅色層，阿縣一些非必要的室內商業將被迫關閉。

阿縣衛生官員還擔心，接下來的幾個月，隨著假期的到來，公眾可能想去旅行和聚會，寒冷的天氣會讓人們聚集在室內，給病毒傳播創造了條件。此外，流感季節的開始會給醫療系統帶來更大壓力。阿縣衛生官員表示，將限制病毒傳播風險較高的活動，包括人們不戴口罩就聚集在室內的活動。

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