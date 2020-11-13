新冠測試盒被破壞 灣區女子夏威夷假期泡湯

灣區女子夏威夷度假，抵達機場即被送回。假期泡湯。（圖取自網路）

灣區海沃一名女子抵達夏威夷 機場準備度假，卻不得不被送回美國 本土。起因是她在Walgreen藥房受檢新冠測試，因有人闖入打開測試盒，導致測試盒子內棉籤受到損害，無法提供她在抵達夏威夷後72小時內必須出具的新冠檢測 陰性結果。

根據媒體報導，漢米頓（Delilah Hamilton）在抵達夏威夷後，自己致電給Walgreens藥房，才發現事態嚴重。藥房藥劑師對她說，非常抱歉，由於一名無家可歸男子闖入店內、打開測試盒，並且搗亂盒內所有測試棉籤，導致測試結果受到損害，不知道是否有棉籤被偷，或是有些棉籤遺失了，「我只能站在機場歇斯底里地哭泣。」

夏威夷要求所有入境旅客抵達必須攜帶72小時內新冠陰性報告，才允許進入本島。漢米頓選擇在海沃Walgreens藥房接受測試，其在夏威夷網站上被列為可信賴測試站。漢米頓表示，只要駕車經由Walgreens得來速，工作人員會提供棉籤試劑，自行將棉籤深入喉嚨再取出，再將其放入藥房提供盒子內，即可完成測試。

漢米頓在得知無法獲得新冠檢測結果後，沒有選擇繼續留在夏威夷島隔離兩周，她和朋友決定返回美國本土的家。西南航空協助她們預定回程航班。此行夏威夷假期最終泡湯。

針對相關事件，Walgreens藥房在電郵中指出，他們已聯絡每個受到影響的人，提供重新測試，並稱此為單一獨立事件。

漢米頓問及，測試盒被破壞事件發生在她5日搭乘飛機前，為什麼Walgreens藥房不能早一點通知她？儘管Walgreens提供重測，但她很想知道答案，「對於那些真正生病而正等待測試結果的人怎麼辦呢？這是一種嚴重疾病，我認為它並沒有被謹慎看待。」