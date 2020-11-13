我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

加州確診破百萬 每40人就1人染疫

編譯組／灣區12日電
流行病學家形容，今年冬天將是黑暗的冬季，確診和死亡人數都會增加；全美超過24萬人因染疫而死亡，加州的死亡人數也超過1.8萬人。(Getty Images)
流行病學家形容，今年冬天將是黑暗的冬季，確診和死亡人數都會增加；全美超過24萬人因染疫而死亡，加州的死亡人數也超過1.8萬人。(Getty Images)

12日，周四的早上，加州達到一個黑色里程碑：累計確診人數突破100萬，等於每40個加州人就有1人確診。

第三波疫情正席捲全美，12日的情況顯示全美49個州都的確診人數都正在增加，全美的住院人數也創下自疫情爆發以來的最高點；12日早上，加州人口最多的洛杉磯縣，單日新增確診共2533例，使加州的累計確診突破100萬。

就在加州確診破100萬前一天，全美人口第二多的德州確診病例也首次突破100萬；12日的最新數字顯示，德州累計確診105萬例，加州是100萬零535例，排第三是佛羅里達的85萬例。

加州本周連續兩天單日新增確診破8000例，這是三個月以來最高的數字；過去兩周，加州的單日平均確診比前兩周增加36%，相比於全美過去兩周增加69%，還有不如，全美過去一周的單日平均確診達12萬例。加州過去一周的單日平均確診為6285例。

加州的確診病例今年7月時超過紐約州，首先突破50萬例；之後，加州的確診病例一直是全美領先，直至10月底累計至90萬例時，開始被德州追過。

灣區的疫情也在迅速惡化，情況與今年春天和夏天時不同，當時灣區的確診數比加州其他地方都少，但是在目前第三波疫情下，灣區確診病例增幅比其他地方還要高。

灣區九縣過去兩周的確診病例比前兩周增加了67%，與全美的69%相若，但是卻比全加州的36%幅度更大。

但是以感染率來看，灣區的感染率還是比加州其他地方和全美較低；過去一周，灣區九縣每10萬人中有78人感染，但全加州是每10萬人中就有111人感染，全美更是每10萬人就有273人感染。灣區的感染率只是全美的三分一。

加州有些地區的感染率極高，例如在塞拉山人口稀少的莫諾縣(Mono)、拉森縣(Lassen)阿爾平縣(Alpine)，每10萬人中就有475人感染。

在加州人口最多的洛杉磯縣(也是全美人口最多的縣)，自3月以來的累計確診人數已達33萬(全美確診最多的縣)，過去一周的單日平均確診又回升至2000人以上，這是自8月中以來最高的，反映出加州正在受第3波的襲擊，確診人數正在增加。

值得注意的是，加州每40人就有1人感染，這是自3月疫情爆發至今而說的，亦即在疫情爆發大半年才累計至這個數字；但是在中西部疫情最厲害的州，例如南達他科、北達他科、愛阿華、威斯康辛、懷俄明和內布拉斯多等，過去一周的感染率就是每10萬人就有100人感染。

德州的人口只是加州的四分三，但是它的感染率卻是加州的兩倍；德州的住院人數也比加州多70%。全美11日的住院人數是6.5萬人，創下疫情爆發以來的最高點。

北加州天氣開始轉冷，餐館不得不將戶外進餐，改為堂食，但人們在室內聚集將會大大增加...
北加州天氣開始轉冷，餐館不得不將戶外進餐，改為堂食，但人們在室內聚集將會大大增加病毒傳播的機會，使這個冬天更增危險。(Getty Images)

編輯推薦

加州 疫情 灣區

上一則

美國衛生部：新冠疫苗將可到藥房免費注射 像打流感針一樣

下一則

新冠測試盒被破壞 灣區女子夏威夷假期泡湯

延伸閱讀

加州參議員張玲齡12日晚宣布敗選

加州參議員張玲齡12日晚宣布敗選
加州冠狀病毒像野火般蔓延 今日將超過100萬例

加州冠狀病毒像野火般蔓延 今日將超過100萬例
加州疫情惡化二度封城？ 專家：效果不大

加州疫情惡化二度封城？ 專家：效果不大
16號提案公投失敗 加州主計長：亞裔太關注大學入學

16號提案公投失敗 加州主計長：亞裔太關注大學入學

熱門新聞

25歲的李天明順利當選，承接朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）

25歲李天明 當選加州眾議員 史上最年輕

2020-11-06 02:30
州長紐森警告將有部分的縣倒退至更嚴格的防疫層級。（州長辦公室視頻截圖）

加州疫情再惡化 紐森：部分縣將退至更嚴格防疫層級

2020-11-10 00:33
矽谷蒙洛公園市的拉斯洛米塔斯小學(Las Lomitas School)。(取自Google地圖)

女川粉惡俗推文罵賀錦麗 害夫丟官

2020-11-11 00:19
矽谷蒙洛公園市的拉斯洛米塔斯小學(Las Lomitas School)。(取自Google地圖)

女川粉惡俗推文罵賀錦麗 害夫丟官

2020-11-11 02:01
21歲的哈佛大學大四學生柯文建當選南舊金山市的市議員。（柯文建競選網站）

21歲哈佛華裔生 當選南金山議員

2020-11-11 02:01
聯邦法官紐曼（Kendall Newman）6日駁回辯護律師以人身安全受威脅為由、要求變更唐娟釋放地址的動議。（取自法庭文件）

「有人要殺唐娟」 律師提搬家避禍？法官駁回動議!

2020-11-07 00:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊
廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」