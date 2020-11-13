加州確診破百萬 每40人就1人染疫

流行病學家形容，今年冬天將是黑暗的冬季，確診和死亡人數都會增加；全美超過24萬人因染疫而死亡，加州的死亡人數也超過1.8萬人。(Getty Images)

12日，周四的早上，加州 達到一個黑色里程碑：累計確診人數突破100萬，等於每40個加州人就有1人確診。

第三波疫情 正席捲全美，12日的情況顯示全美49個州都的確診人數都正在增加，全美的住院人數也創下自疫情爆發以來的最高點；12日早上，加州人口最多的洛杉磯縣，單日新增確診共2533例，使加州的累計確診突破100萬。

就在加州確診破100萬前一天，全美人口第二多的德州確診病例也首次突破100萬；12日的最新數字顯示，德州累計確診105萬例，加州是100萬零535例，排第三是佛羅里達的85萬例。

加州本周連續兩天單日新增確診破8000例，這是三個月以來最高的數字；過去兩周，加州的單日平均確診比前兩周增加36%，相比於全美過去兩周增加69%，還有不如，全美過去一周的單日平均確診達12萬例。加州過去一周的單日平均確診為6285例。

加州的確診病例今年7月時超過紐約州，首先突破50萬例；之後，加州的確診病例一直是全美領先，直至10月底累計至90萬例時，開始被德州追過。

灣區 的疫情也在迅速惡化，情況與今年春天和夏天時不同，當時灣區的確診數比加州其他地方都少，但是在目前第三波疫情下，灣區確診病例增幅比其他地方還要高。

灣區九縣過去兩周的確診病例比前兩周增加了67%，與全美的69%相若，但是卻比全加州的36%幅度更大。

但是以感染率來看，灣區的感染率還是比加州其他地方和全美較低；過去一周，灣區九縣每10萬人中有78人感染，但全加州是每10萬人中就有111人感染，全美更是每10萬人就有273人感染。灣區的感染率只是全美的三分一。

加州有些地區的感染率極高，例如在塞拉山人口稀少的莫諾縣(Mono)、拉森縣(Lassen)阿爾平縣(Alpine)，每10萬人中就有475人感染。

在加州人口最多的洛杉磯縣(也是全美人口最多的縣)，自3月以來的累計確診人數已達33萬(全美確診最多的縣)，過去一周的單日平均確診又回升至2000人以上，這是自8月中以來最高的，反映出加州正在受第3波的襲擊，確診人數正在增加。

值得注意的是，加州每40人就有1人感染，這是自3月疫情爆發至今而說的，亦即在疫情爆發大半年才累計至這個數字；但是在中西部疫情最厲害的州，例如南達他科、北達他科、愛阿華、威斯康辛、懷俄明和內布拉斯多等，過去一周的感染率就是每10萬人就有100人感染。

德州的人口只是加州的四分三，但是它的感染率卻是加州的兩倍；德州的住院人數也比加州多70%。全美11日的住院人數是6.5萬人，創下疫情爆發以來的最高點。