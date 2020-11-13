美國衛生部：新冠疫苗將可到藥房免費注射 像打流感針一樣

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)宣布，與全美連鎖藥房和超市的藥房達成協議，在疫苗面世後，將由藥房向民眾提供免費注射。(美聯社)

聯邦衛生部已經與全美的連鎖藥房達成協議，在新冠疫苗面世後將由這些藥房向民眾提供免費注射；這項協議的最終目標是要讓新冠疫苗注射像現在的流感疫苗 注射一樣，民眾只要到藥房就可免費注射。

聯邦衛生部長阿查爾(Alex Azar)說：「居住在藥房四周5哩的民眾，都可到各地的藥房取得免費注射。」他說，這項協議是讓全美民眾都可以獲得安全和有效疫苗的最重要一步。

與衛生部達成協議的藥房包括了連鎖藥房、設在超市內的藥房、以及一些連鎖零售店，包括：Walgreens、CVS、Rite Aid；以及好市多、沃爾瑪、Albertsons和Publix等。

衛生部也和Walgreens和CVS達成協議，由這兩家連鎖藥店負責將疫苗送到各地的老人院，並負責為老人接種。

輝瑞藥廠9日說，該公司研發的疫苗效力達90%，全美因此而寄以希望；輝瑞說，今年底前可生產5000萬劑疫苗，2021年則可生產13億劑。但最初的疫苗，可能先分發給醫護人員和老人院的年長者，因此衛生部與藥房的協議是為明年春天或之後作出超前部署，屆時疫苗才可以供民眾使用。

衛生部12日宣布達成這項重要協議，也是全美正在面臨嚴重的第三波疫情 襲擊之時，而且川普 總統不肯承認敗選，以致新總統白登無法進行政府交接，影響了新政府的抗疫工作。11日全美的單日新增確診病例飆升至12.7萬，12日更直線上升至15萬例。目前全美住院人數也處於歷來最高點的6.5萬人。

輝瑞的疫苗是與德國的BNT公司合作研發的，雖與川普政府的「疫苗神速行動」無關，但與聯邦政府簽約，提供1億劑疫苗，另外還可再提供5億劑。

至今為止，聯邦食藥局還沒有批准任何新冠疫苗，但該局預計，今年底可能批准一至兩種疫苗。