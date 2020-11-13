美國衛生部：新冠疫苗將可到藥房免費注射 像打流感針一樣
聯邦衛生部已經與全美的連鎖藥房達成協議，在新冠疫苗面世後將由這些藥房向民眾提供免費注射；這項協議的最終目標是要讓新冠疫苗注射像現在的流感疫苗注射一樣，民眾只要到藥房就可免費注射。
聯邦衛生部長阿查爾(Alex Azar)說：「居住在藥房四周5哩的民眾，都可到各地的藥房取得免費注射。」他說，這項協議是讓全美民眾都可以獲得安全和有效疫苗的最重要一步。
與衛生部達成協議的藥房包括了連鎖藥房、設在超市內的藥房、以及一些連鎖零售店，包括：Walgreens、CVS、Rite Aid；以及好市多、沃爾瑪、Albertsons和Publix等。
衛生部也和Walgreens和CVS達成協議，由這兩家連鎖藥店負責將疫苗送到各地的老人院，並負責為老人接種。
輝瑞藥廠9日說，該公司研發的疫苗效力達90%，全美因此而寄以希望；輝瑞說，今年底前可生產5000萬劑疫苗，2021年則可生產13億劑。但最初的疫苗，可能先分發給醫護人員和老人院的年長者，因此衛生部與藥房的協議是為明年春天或之後作出超前部署，屆時疫苗才可以供民眾使用。
衛生部12日宣布達成這項重要協議，也是全美正在面臨嚴重的第三波疫情襲擊之時，而且川普總統不肯承認敗選，以致新總統白登無法進行政府交接，影響了新政府的抗疫工作。11日全美的單日新增確診病例飆升至12.7萬，12日更直線上升至15萬例。目前全美住院人數也處於歷來最高點的6.5萬人。
輝瑞的疫苗是與德國的BNT公司合作研發的，雖與川普政府的「疫苗神速行動」無關，但與聯邦政府簽約，提供1億劑疫苗，另外還可再提供5億劑。
至今為止，聯邦食藥局還沒有批准任何新冠疫苗，但該局預計，今年底可能批准一至兩種疫苗。
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