戴維斯加大 正準備儲藏、分派輝瑞疫苗

戴維斯加大校園。(Getty Images)

輝瑞藥廠(Pfizer)9日宣布成功研發一種新冠疫苗 ，有效率達到90%。全美對這項突破寄以厚望，希望疫苗面世可將病毒一掃而空。不過，輝瑞的疫苗還沒有獲得聯邦食藥局 的批准，因此離開民眾可使用還有一段時間。沙加緬度蜂報12日報導，輝瑞的疫苗儲藏和運送都存在問題，因此醫療界正在為疫苗的儲藏和分派作準備。

蜂報說，輝瑞的疫苗需要低溫儲藏才能確保效力，因此要找合適的冰箱。戴維斯加大因為參加輝瑞疫苗的試驗，因此知道其中困難，正在購買適合儲藏疫苗的冰箱。

加州 的沙特醫院系統(Sutter Health System)也已經準備好15個大型冰箱，可儲藏1.5萬至3萬劑輝瑞疫苗。另外，又準備了一些可以手提的冰箱，以備運送疫苗到各地診所之用。

灣區和沙加緬度地區的凱瑟醫院系統(Kaiser Permanente)也因為參與輝瑞疫苗的試驗，正在為疫苗在明年春天使用的作好準備。凱瑟醫院也參加了藥廠莫德納(Moderna)的疫苗試驗，莫德納疫苗的第三階段試驗預計可於下周知得結果。

聯邦食藥局FDA至今仍沒有批准任何新冠疫苗，但預計年底前將會通過一種或兩種疫苗，輝瑞疫苗是其中之一，另一可能就是莫德納的疫苗。