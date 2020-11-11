第3波疫情來襲 灣區如臨大敵 公布節日防疫指南

節日購物，不忘戴口罩。(Getty Images)

灣區 九縣，再加上南灣的聖他克魯茲縣，以及東灣柏克萊市，11日聯合公布一項節日防疫指南，其中特別提到，感恩節、聖誕和新年的聚會，愈小型愈好，最好減至3人或2人，時間則最多2小時。

全美的疫情 正處於第3波的爆發期，10日全美單日新增確診達12.3萬，11月的頭10天全美新增確診人數超過100萬，顯示疫情嚴重；專家更指出，目前只是第3波大爆發期的開始，高峰期可能要到感恩節和之後兩三周。

另一方面，灣區和加州的疫情也正在急速增加，全加州10日的單日新增確診達8453例，這是三個月以來的最高；灣區連日來的單日新增確診都超過1000例，過去一周的單日平均確診為890例。

灣區各縣鑑於第3波疫情來勢洶洶，衛生官員感到有必要正視感恩節的傳統家庭聚會，因為專家指出，節日團聚是病毒傳播的最佳途徑，因此制訂節日防疫指南，希望可以抑制病毒傳播。專家指出，今年感恩節人們有必要犧牲一下，因為9日輝瑞藥廠傳出好消息，該公司研發的疫苗，90%有效，因此這個感恩節取消聚會只是犧牲一次，疫苗在明年投入使用後，生活就可能恢復正常。

聖他克拉拉縣衛生主任柯迪(Dr. Sara Cody) 呼籲：「大家有必要以安全的方式過節，保護自己，也保護家人；一定要戴口罩，與人保持距離，最好在戶外聚會，不要在屋內。」

康曲柯士達縣衛生主任法尼丹諾(Dr. Chris Farnitano)特別提到：「如果有不住在同一住宅或公寓的人參加聚會，病毒傳播和感染的可能性就會增加。」

以下是10縣1市聯合公布的防疫指南：

●在聚會中，如有非同住一屋的人參加，必須保持6呎以上的距離，無論站立或坐下，都要保持距離。

●聚會必須全程戴口罩，包括談話時。飲食時可短暫不戴，但飲食時必須與人保持6呎以上距離。

●聚會最好在戶外進行，如要在屋內舉行，一定要打開門窗，讓空氣流通。

●記得要經常洗手。

●食物最好是每一人一件。分派食物的人，必須戴口罩，並且不斷洗手。

節日如要旅行，須注意以下措施：

●搭機和搭車，都必須戴口罩。

●與其他人保持6呎以上距離。

●搭巴士和計程車，打開窗戶。

●經常洗手。

●不要用手觸摸自己的臉和口鼻。

●盡量避免觸摸物體的表面。

●搭飛機前和後都要接受病毒檢測。

●盡快注射流感疫苗 。