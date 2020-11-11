加州單日確診8453例 三個月以來新高

舊金山一家餐廳貼出關門的告示。最新研究發現，餐館是導致病毒傳播的熱點。(Getty Images)

加州 10日的單日新增確診病例飆升至8453例，這是最近一周單日確診接連多天創新高的最新一次，單日8400人感染是自8月中以來的最高點。另外，由於連日來確診創新高，使過去一周，加州的單日平均確診上升至6351例，這也是三個月以來的最高。

除了確診病例，加州的住院人數也正在急速增加。9日全加州共3083人因染疫住院，比兩周前增加了32%。由8月中至10月中，兩個月內加州的住院人數都在3000人以下，但現在卻再次上升至3000人以上。

今年暑假時，加州的單日住院人數創下7170人的最高紀錄，因此現在的3083人，仍與最高峰時相去甚遠，反映出加州目前的醫療系統負荷仍不大。

目前全美的住院人數正在急速增加，在9日和10日的48小時內，全美超過5000人因染疫而須要住院。10日全美住院人數增至6萬2000人，比兩周前增加了40%。住院人數急增是全美最新趨勢，因為全美48個州都正受第3波疫情 衝擊，10日全美單日新增確診又創新高，達12萬3000人，比兩周前增加了69%；隨著確診人數大增，住院人數也相應增加。

聖荷西信使報的統計顯示，10日全加州的確診病例比兩周前增加43%，而灣區 9縣的確診病例增加幅度，比兩周前增加71%，不但超過全加州，也超過全美大部分地區。全灣區過去兩周的單日平均確診為890例。

灣區近日確診人數急增，反映疫情進入第三波的爆發期；灣區其中兩縣，包括東灣的康曲柯士達縣和南灣的聖他克魯茲縣因此不得不在重開計畫中倒退回到紅色階段。加州衛生廳10日也宣布，全加州共11個縣都暫停重開計畫，要倒退回紅色階段。舊金山雖不在11縣之內，但市府也自行宣布將餐館堂食從開放50%倒退回25%。

全美人口最多的洛杉磯縣(1000萬人口)，10日單日新增確2251例，死亡23人，仍是加州58個縣之最；洛杉磯縣自3月以來的累計確診人數已達32萬5000人，累計死亡則是7200人。

整體來說，加州目前的疫情死亡曲線，仍不算高，但流行病學家說，隨著第3波疫情在加州爆發，確診和住院人數增加之後，死亡人數也將相應增加。

全美方面，目前的單日死亡人數已超過1000人，這是8月中以來的最高點，過去一周的死亡人數比兩周前增加了23%。全美自3月以來的累計死亡人數已超過24萬。