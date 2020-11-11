女川粉惡俗推文罵賀錦麗 害夫丟官

矽谷蒙洛公園市的拉斯洛米塔斯小學(Las Lomitas School)。(取自Google地圖)

矽谷 一個學區 教委會的主席，因為妻子發推文罵候任副總統賀錦麗 ，引起學生家長群起指責，不得不宣布辭職。這個學區位於矽谷富裕住宅區阿賽頓(Atherton)和蒙洛公園(Menlo Park)，辭職的教委會主席以前是Google高管，兩年前被選為教委會主席。

「巴洛阿圖日報」報導，范瓦洛(Jon Venverloh) 已經辭去拉斯洛米塔斯小學學區教委會主席之職。這個學區有兩所學校，一是阿賽頓小學，一是蒙洛公園初中。

范瓦洛的妻子米莉迪絲(Mehridith Venverloh)周日(8日)的推文，對剛成為候任副總統的賀錦麗作出批評，推文說：「她沒有任何資歷，只需要一個黑色的生殖器！完全無須腦袋。」

除了上述的批評，米莉迪絲還發了多通同樣惡俗的推文，導致數十名學生家長群起而攻，要求范瓦洛辭職。巴洛阿圖日報的報導說，學區的多名教委也作出譴責，指米莉迪絲是種族歧視，而且是性別仇恨。

范瓦洛立即在8日宣布辭職，他說，他不贊成妻子的評論，她的評論應該受到譴責；因為這次事件，他知道再難以安心工作，因此辭去教委會主席之職。范瓦洛以前在Google工作，2018年獲選為教委會主席，現在辭職，任期還有兩年，教委會可能要再選出繼任者。

巴洛阿圖日報說，米莉迪絲是一名川粉，她事後再發推文解釋，她一直服食藥物，鎮定神經，目前正準備前往住院，所以減少用藥，因此導致判斷失誤。