金山灣區疫情告急 單日確診平均增66% 全加州才33%

疫情告急，住院大增，圖為加州一家臨時醫院。(Getty Images)

全美連續五天單日新增確診超過10萬例，單是11月頭10天全美確診就破100萬例，目前全美48個州的確診病例都在增加，確診病例的數量是3月疫情 爆發以來的最高；不過，前聯邦食物及藥品管理局局長葛特利布警告說，未來兩個月，全美疫情將會進一步惡化，目前單日新增確診10萬例，只是大爆發的開始。加州 和灣區 的疫情也正在迅速增加，尤其是灣區，確診病例增加的速度，比全加州更快，情況十分嚴峻，專家呼籲，不要鬆懈，要比過去更加緊防範。

根據聖荷西信使報的統計，本周一(9日)全加州的單日新增確診是7761例，這是8月以來的最高；七天的單日平均新增確為5880例，也是自8月以來的最高。

對比灣區，9日的單日新增確診為1443例，是3月疫情爆發以來的第三單日最高，反映出自11月以來，灣區疫情告急的情況；在10月，1400起確診病例，要三至四天，才會達到，現在一天就接近1500例。

過去兩周，全加州的確診病例增加了33%，但過去兩周灣區的確診病例卻增加了61%，超過全加州平均幾乎一倍，特別顯示出灣區疫情目前正處於新一波的爆發中。

灣區過去七天的單日平均確診為850例，這也是暑假以來最高的。9日這天，灣區九縣中累計確診最少的納巴縣，竟然一天之內就有118例；這一天，其他六個灣區縣份的單日新增確診都在100例以上。

在舊金山，單日平均確診比前增加了一倍；兩周前平均每天只36例，但過去一周單日平均增至82例。在北灣區蘇拉諾縣，過去一周的單日平均確診，也比兩周前增加一倍。

灣區確診飆升，使全部九個縣過去一周的感染率，都在每10萬人就有7人感染的比例之上；這個「每10萬人七人感染」的比例是加州政府訂下的最嚴厲的控制疫情級別，凡在這個比例以上的縣份，都會列入「紫色級別」，不少商業因此要重新關閉。

但由於灣區各縣只是過去一周達到這個危險界線，還有待更長時間的觀察，如果持續這個感染比例，不久各縣就可能要倒退回到紫色階段。

相比於灣區近日確診病例急增，加州其他地區的確診增加幅度，反而比灣區少；例如洛杉磯縣，過去一周的確診病例只比兩周前增加16%，南加州的河濱縣和內陸地區也只是增加了10%。