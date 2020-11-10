胡欣 當選舊金山都布林史上最高票市議員

胡欣（左六）和參選阿拉米達縣議員成功的郝博特（左七，David Haubert）、以及其他支持者合影。（胡欣供圖）

東灣地區華人 參政，今年成績不凡。截至9日發稿時，競選都布林市議員的胡欣、競選丹維爾市議員的方大衛、競選聖利安住衛生區董事的李國斌，得票領先，均有望勝出。

競選東灣都布林（Dublin）市議員的中國第一代移民、環境工程博士胡欣（Sherry Hu），在9個參選人中排名最高，拿到1萬353票，與第二名拉開4045張票，已鐵定當選。她創下三項歷史之最，都布林史上當選市議員票數最高，三谷地區首個華裔 市議員，三谷地區首個華人女性市議員。

都布林今年登記選民有31876人，目前65%選民投票，胡欣一人狂收1萬353票，從開票起就一路領先，到截稿之前，還拉大了領先優勢，讓社區支持者頗為興奮。

她說，能成功當選，要感謝選民的支持和信任，「我20幾歲來美留學，陸續找到工作，成家立業，美國給了我很多機會，我也想回報社會，之前做了一些社區工作，相信選民看到了我的能力和領導力。」

胡欣希望盡快準備接任市議員，「希望和其他同事一起合作，對社區議題提出好的解決方案，大家認真討論，取得共識。」

胡欣說，將在12月15日宣誓入職。根據工作人員安排，是在市議會面對面宣誓，「為滿足防疫需求，只會允許少量家庭成員或媒體參加。」

●方大衛 有望當選丹維爾市議員

東灣康曲柯士達縣的丹維爾（Danville）市議會，今年3席空缺，華裔候選人方大衛（Dave Fong）票數排名第三，有望當選。方大衛目前票數是1萬436票，排名第三，領先第四名2009票。

方大衛表示，市內還剩下6000張票沒點，第四名若要反超，需拿下剩餘三分之二選票。「不能說已百分百當選，但很多人有信心我會勝出。10日還會有票數更新，到時將決定最終戰果。」

方大衛已開始準備市議員的一些接任工作，包括印製名片，預計在12月8日宣誓就職。方大衛說，他曾擔任丹維爾老人諮詢委員會主席，幫助市內解決老人增長後帶來的問題。也參與市政府一對一學院，培訓居民瞭解政府運作。「我有43年的藥店零售業經驗，又是州長任命的的加州 藥學委員會成員，負責監督州內所有的藥學實踐及藥品分銷。在上任準備方面並不擔心。」

●李國斌 當選聖利安住衛生區董事

兩屆任期將滿的聖利安住（San Leandro）市議員李國斌（Benny Lee），改換跑道參選Oro Loma衛生區董事（Oro Loma Sanitary District ），目前票數也是遙遙領先，肯定當選。

Oro Loma有2席空缺，李國斌目前拿到1萬8692票，排名第一，票數大幅度領先第二名4236票，肯定當選。他表示，預計會在衛生區12月的首個會議上宣誓，但不確定是採用網絡視訊，還是面對面方式。

李國斌說，「希望上任後加大各部門的協作。衛生區預算只有2500萬，能在地方層面做的事情相對少一點，需要各級政府合作，推動議程。」