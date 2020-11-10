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加州疫情再惡化 紐森：部分縣將退至更嚴格防疫層級

記者黃少華／沙加緬度報導
州長紐森警告將有部分的縣倒退至更嚴格的防疫層級。（州長辦公室視頻截圖）
州長紐森警告將有部分的縣倒退至更嚴格的防疫層級。（州長辦公室視頻截圖）

加州州長紐森（Gavin Newsom）在9日午間的新聞簡報會上警告，新冠疫情在加州乃至全美國都處於再度惡化的嚴峻局面。紐森並說，州衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）將會在10日（周二）午間召開疫情簡報會，宣布有哪些縣將在「加州更安全經濟藍圖」上倒退至更嚴格的防疫層級。

在目前的「加州更安全經濟藍圖」上，有10個縣位於最嚴格的紫色層，20個縣位於紅色層，19個縣位於橙色層，9個縣位於最寬鬆的黃色層。在舊金山灣區，舊金山縣位於黃色層，蘇拉諾縣位於紅色層，蘇諾瑪縣位於紫色層，其餘6個縣位於橙色層。

紐森表示，加州已經很確定地看到了「第二波」疫情的來臨。隨著患者的大量增加，加州已建立了一個「更嚴格、不是基於政治突發事件、而是基於數據」的分層結構，事實表明這一機制有利於州府的抗疫工作。

紐森表示，加州於8日一天內錄得「新型冠狀病毒」新增陽性病例7212宗，過去一周日均新增陽性病例5889宗。加州日均進行檢測量在過去一周為14萬3711次，呈陽性比率小幅升至3.7%。

紐森特別提到住院病人和醫院容量的問題。加州目前共有4萬3152人住院，占據全部病床床位的58.4%。其中3001人因感染COVID-19而住院，比起14天前的2334人大幅增加28.6%，占據全部床位的4%。目前，還有7萬3867個床位空餘。

過去14天，因感染COVID-19而住進加護病房（ICU）的病人從659人上升至839人，增幅達27.3%。連同這些病人在內，加州共有5348名各類重症病人住進加護病房，占據7619張病床當中的70.19%，空餘床位僅剩2271個。

加州的醫院目前還有2萬零390台呼吸機可供使用。

紐森在發布會批評川普政府，撤銷「歐記健保」（Obamacare）的「可負擔健保法」（Affordable Care Act），影響到加州610萬居民，並引致醫療體系混亂。目前，兒童跟隨父母一起投保的年齡限制為26歲。如果撤銷「歐記健保」，這一規定可能廢止。目前，聯邦政府撥款200億元，資助350萬加州居民獲得加州白卡（Medi-cal），70億元援助135萬加州居民進入「加州全保」（Covered California）。

談到新冠疫苗的分發，紐森說，一線醫護救助人員將會首先接種疫苗。他還提到：「在大多數人獲得疫苗之前，我們可能還得面對疫情大流行最嚴重的幾個月。」他預測：「我們或許會看到，這些疫苗要到明年4月份之後，才會大規模分發。」

紐森說，有了安全的疫苗，人們才可能回到原來的生活狀態，這可能會讓我們感到興奮，但距離那一天，可能還有很長的路要走。

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