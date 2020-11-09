陳詩敏 當選舊金山列治文區市議員

陳詩敏（前）勝出議員選舉，接棒即將卸任的議員李麗嫦（右）。（本報檔案照片）

經過大半年的選舉激戰之後，舊金山華裔 聚居的列治文區選舉終於落下帷幕。華裔陳詩敏在選舉開票中持續保持領先，鎖定勝局，贏下議員席位。票數緊咬的排名第二的邁珍（Marjan Philhour）已在11月8日晚間承認落敗。

目前陳詩敏的領先票數依然保持在100票以上，全市大約還有數千票未點，第一區區內的選票估計還有數百張，所以陳詩敏已經具有比較明顯的領先優勢。排名第二是邁珍，第三名則是另一位華裔候選人李志威。

舊金山政界中華裔代表性逐漸減少，陳詩敏的當選也將保住一席華裔市議員的位置。另一位華裔市議員是馬兆明。陳詩敏也是自鄧式美之後，20年來首位中文流利的舊金山市議員。

●李志威 自認有功

根據舊金山的排序優先選擇（RCV）制度，選民可以按照順序依次選出自己支持的候選人。若是排位較前的候選人因為低票被篩除之後，該選民的選票可以按順序歸入下一個自己支持的候選人囊中。

在金山選舉選前五天，陳詩敏和李志威達成聯盟，要求支持者利用排序優先選擇制度，互相支持，集中華裔選票。在最新的結果中，大約有39%的李志威的選票歸入陳詩敏，45%則歸入邁珍。

李志威認為，自己在推動陳詩敏的勝出中有功勞。

李志威向傳媒發佈聲明表示，本次選舉中有超過10萬元的外部資金，發送傳單給選民呼籲支持邁珍和自己，但是這是個「虛假的聯盟」（false link）。他強調，若是沒有自己和陳詩敏的投票 策略聯盟，他估計會有更多的自己的選票將會歸入邁珍，因此很可能陳詩敏無法當選。他提及四年前的選舉，自己過半的選票歸入李麗嫦，從而擊敗當時首次參選的邁珍。

李志威認為自己和陳詩敏的聯盟是一種「犧牲」，但是幫助了陳詩敏，團結華裔社區。他強調華裔社區屢屢受害，代表性不足，因此華裔在政界的代表性高於政治分歧。

邁珍此前已經否認自己與李志威結盟，且邁珍作為候選人無法控制外部競選資金的使用。她在承認落敗的視頻中感謝各界的支持，並且祝福即將上任的新議員。

本報致電陳詩敏，截稿前未有回復。