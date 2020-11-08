舊金山市長布里德：白登賀錦麗有能力團結國家

舊金山市長布里德認為白登有能力團結國家。（本報檔案照，記者黃少華／攝影）

白登 （Joe Biden）和賀錦麗 （Kamala Harris）於7日宣布當選下一屆正、副總統，灣區部分民主黨籍民選官員表達祝賀。

舊金山市長布里德（London Breed）發表聲明，表示選舉結果顯示每一張選票都很重要，而這次投票的選民比歷史上任何一次選舉都多，大家為國家的民主而戰。她說：「通過這次選舉，不僅表明我們的聲音很重要，而且有能力改變歷史進程。」

布里德讚揚白登「團結國家」，富有「領導力、體面和同情心」，能夠將美國 人民的需要放在首位，他承諾代表每個人，不僅僅是投票給他的人。

從灣區走出的賀錦麗成為史上首位女性副總統，且是首位少數族裔女性副總統，有非裔和印度裔血統。同為非裔的布里德說：「作為一名非裔女性，我感到的驕傲難以用言語表達。賀錦麗是我的朋友和導師，但最重要的是，她對這個國家很多人都是一種鼓舞。我真希望我的祖母，一個奴隸和佃農的女兒，一個撫養我、相信我們可以通過努力讓世界變得更美好的女人，能活著看到這一天。」

屋崙市長薛麗比期待屋崙的女兒賀錦麗掌舵國家未來。（本報檔案照，記者黃少華／攝影）

屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）市長薛麗比（Libby Schaaf）與部分市民一起，7日下午繞行美麗湖，慶祝白登與賀錦麗的當選。她表示，本次總統大選結果對美國而言，體現了「體面和同理心」，肯定將提升多元化和包容性價值。

談到賀錦麗，薛麗比說，出身屋崙的薛麗比具有「強烈的同理心和能力」，她進入白宮，是再令人自豪不過的事情。薛麗比說：「這是一個歷史性的勝利，在我們國家面臨分裂嚴重的時刻，最需要他們的時刻，她和白登帶著治癒美國的願景到來。美國要承認仍面對巨大的歷史不公，還有許多工作要做。」

薛麗比稱：「我迫不及待地想和白登—賀錦麗政府合作。我非常自豪地看到屋崙的女兒賀錦麗掌舵國家的未來。」