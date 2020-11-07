全美單日新冠病例破10萬 加州確診數、住院數持續增加

全美單日確診破10萬，加州也穩定增加。(圖取自網路)

全美4日和5日確診都破10萬例，全加州 5日確診數已是連續第四天連續上升，確診人數也穩定增加。新病例七天平均數與新住院人數也上升。聖他克拉拉縣、康曲柯士達縣、阿拉米達縣也有新增死亡病例。

根據4日最新數據顯示，加州新冠新增病例七天的平均數達4833.71，是自9月2日以來最高，從萬聖節以來已增加近800個。灣區也有七例死亡，其中三例在聖他克拉拉縣，分別各有兩例在康曲柯士達縣、阿拉米達縣。聖縣過去四天有18例死亡。

在州立醫院也沒有太好的消息，現有3419名病人確診感染新冠病毒住院。11月已有200名新增住院新冠病人。目前尚有901人仍在重症加護病房，是自9月22日以來，首次新冠住院重症人數超過900人。阿拉米達縣有57%病床被使用，聖縣有63%、舊金山 則有65%病床使用。

全加州新冠病例增加已對各地區產生負面影響。康縣下令自6日開始，幾項活動包括宗教集會、室內用餐、電影院 等人數比例自50%減少至25%。上周，康縣與其他郡縣一樣，進入第二高橙色或「中度」(moderate)階段，但新病例隨之增加。康縣4日七天平均新病例增至100.57，10月18日的七天平均新病例僅為60.71。

截至4日的過去一周內，聖縣七天平均新病例數保持穩定為148.57，比10月19日平均數90.43增加。聖馬刁縣截至4日的新病例七天平均數為50.14，比過去兩周增加10例，自10月7日以來，平均一天增加17例。舊金山七天平均新病例為55.57，比10月11日的24.71增多超過兩倍。阿拉米達縣10月24日七天平均病例為108、4日則降為104.86，不過10月18日的平均數僅有55.29例。